陳豪陳茵媺相隔十年再合體拍劇 三子女反對：返嚟我要見你喺廚房

陳豪對太太陳茵媺相當細心，在現場為太太整理髮型。(葉志明攝)

陳豪（Mo）和陳茵媺（Aimee）夫妻檔今日（30/9）現身電視城出席無綫新劇《羅密歐與祝英台》拜神儀式。提到二人相隔10年再次合體拍劇，Aimee直言很不習慣：「因為呢套戲我係要做兩個角色，要扮男仔又要扮女仔，咁所以係需要時間去習慣，加上要對住阿Mo我係覺得好難，始終現實中佢係我老公，咁所以我係擔心咗好耐，唔知對住佢點樣去做戲，一路演嘅時候都好緊張。」

陳豪和陳茵媺對上一部合作劇是10前的《天梯》劇集。（葉志明攝）

而身邊阿Mo接著笑說：「其實我都擔心，不過我係冇講俾佢知，自己都唔知點樣去演。因為我同佢係真誠咁相處，大家係冇秘密嘅。變咗我哋係需要時間去適應，借咗個角色造型，及劇情去帶動，令到大家慢慢投入去呢個角色度。（兩公婆一齊拍劇，劇組會否優待開工時間？）其實佢哋都會以拍攝進度行先，但我好相信佢哋都會好就我哋兩個。就好似之前阿囡中咗招，以及阿仔唔舒服，我哋兩個當時都開緊工，劇組佢哋好好即刻放人，等我哋去處理好先，然後先再返嚟再拍，咁所以我哋係好感激佢哋。」

陳茵媺新劇造型相當有型。(葉志明攝)

此外，Aimee透露三名子反對她復出拍戲：「佢哋係好唔鍾意，佢哋仲同Daddy講你出去做嘢，媽咪要留番喺屋企。而二仔仲話：『媽咪我返嚟嘅時候，我要見到你喺廚房』。」阿Mo就笑言：「佢真係好傳統，遺傳咗我嘅傳統，完全擁有傳統男人嘅傳統思想，哈哈！」