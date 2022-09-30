9位Victoria's Secret Angels重聚拍封面　着環保bikini身材fit爆

Victoria’s Secret Fashion Show自1995年舉辦以來，捧紅了大批超模，但因收視每況愈下，且審美趨勢的改變，最終於2019年停辦，很難見到一班「維密天使」聚首。



日前，英國雜誌《More or Less》邀請Alessandra Ambrosio、Candice Swanepoel、Lily Aldridge、Elsa Hosk、Sara Sampaio、Stella Maxwell、Martha Hunt、Leomie Anderson、Lais Ribeiro拍攝最新封面，9位Victoria's Secret Angels重聚，即刻引起熱議。是次封面以「Earth Angels（地球天使）」為主題，她們身穿廢舊物品再利用的服裝，五彩繽紛，性感、陽光、健康又充滿童趣，簡單的置景，洋溢著快樂。雖然當中不乏有幾位早已做媽媽，但肌肉線條流暢，身材依然fit爆，風采絲毫不減當年。

見到維密天使再度聚首，不少網友都非常激動，紛紛留言道：「好懷念維密大秀」、「還是維密天使們看著賞心悅目」、「世界上最美好的肉體」等。