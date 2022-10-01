劉嘉玲曾被導師批口音極重：一聽就知佢係內地嚟嘅　苦練終有成果

《2022年香港小姐競選》不少候選佳麗的廣東話都說得不流利，部分更是口音嚴重。其實圈中不少藝人亦非土生土長的香港人，同樣是說話有口音，貴為影后的劉嘉玲便是其中之一。本身來自蘇州的嘉玲初入行時講廣東話就夾雜住好重的鄉音。無綫的《 星光匯聚成翡翠 》就回到男神梁朝偉與老婆劉嘉玲出道前，播出昔日的影片和訪問。當年嘉玲入訓練班的時候仍有口音，負責教授台詞和司儀技巧的導師程乃根見證住她一步一步的進步。程Sir更大讚梁朝偉讀訓練班時非常勤奮。原來影帝影后的背後都付出了好多的努力。

嘉玲是因為黃日華才投考訓練班。(影片截圖)

影片中嘉玲表示當初決定要投入無綫藝員訓練班是因為想見偶像黃日華。於蘇州出世的嘉玲14歲才來港，16歲首次投考訓練班，可惜因為她的廣東話不好並沒有獲得取錄，要到翌年考第二次至成功。嘉玲在訪問中表示：「因為劉芳剛話我啲廣東話唔得，要我逢星期一、三、五晚跟程乃根學廣東話。」程Sir就表示：「聽過佢講嘢嘅，口音多呀，多到不得了，即係傾偈嘅時候直情一聽就知佢係內地嚟嘅。」而嘉玲亦好勤力和努力跟程Sir學好廣東話。經過她的苦練終有成果，程Sir讚她說：「我都覺得有7、8成好準喇喎，如果真係要畀個批評佢呢，都仲有丁咁多口音咁樣啦，但係如果作為一般香港市民或者觀眾，接受得到架喇。」他又指後來嘉玲與吳君如、曾華倩好玩得埋，嘉玲就學會了好多好正宗的廣東話發音，慢慢地她說的廣東話就真是好地道。

程乃根教嘉玲講廣東話。(影片截圖)

嘉玲曾接受《香港01》訪問表示自己當年的確有苦練過廣東話，她說：「有㗎，好努力咁練習，有下過苦功㗎。嗰時讀訓練班，我日日都讀報紙，大聲讀出嚟錄埋音畀語言老師聽，畀佢幫我逐粒音去改，話返畀我知應該點講先啱，我就再練過，都花咗1年時間，好彩嗰時我得17歲，學得比較快同容易。」嘉玲謂當時每日都會讀報紙的新聞版：「新聞係最難讀嘅。」她21歲時在經典劇集《流氓大亨》入面好pure好true，飾演來自大陸的表妹的她演得入形入格，皆因本身來自蘇州的她當時講廣東話雖然十分流利，但仍有少許鄉音。對於有網民讚她在劇中講廣東話講得好，嘉玲說：「我覺得嗰時講得唔係太好，所以我都係做返一個大陸妹。」