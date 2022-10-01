陳奕迅拍廣告被聲夢學員捕獲　網民誤會Eason將為決賽擔任嘉賓

《聲夢傳奇 2決賽》將於明晚播出，最後五強學員為（依英文姓名排序）趙紫諾Sabrina、趙小婷Pamela、黃洛妍Janees、任暟晴Jasmine及組合XiX。而表演嘉賓就是《聲夢》首屆傳奇新星炎明熹（Gigi），並會與姚焯菲（Chantel）負責頒獎。連日來五強學員積極備戰、爭取以最好姿態及表現踏上決賽舞台，他們日前更巧遇歌神陳奕迅（Eason）。

《聲夢2》決賽即將舉行。

眾學員見到Eason都大感興奮，當日Eason更花了不少時間親授歌唱技巧及心得，令他們獲益良多。學員把他們與Eason的合照放上社交網分享，當中以「心心眼」形容自己狀態的Janees留言：「Eason同我哋分享咗，他參加新秀比賽時嘅經歷，當時上台服裝質料非常焗身。但身為舞台表演者，點都會以表演為上」、Jasmine則搞笑留言：「媽咪我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神」，並指Eason教他們「企到上舞台，唔好理其他人嘅眼光，唔好理佢哋覺得你唱成點，自己做好自己就得」。至於Pamela及Sabrina則齊齊錯過Eason探班事件，Pamela更飲恨留言：「我要P返（番）自己上去。」

大合照。(ig圖片)

不少網民看了該張合照都以為Eason會為決賽擔任特別嘉賓，對此，Eason經理人甘菁菁就表示：「前幾日我哋喺邵氏片廠拍廣告，咁啱erice kwok 喺隔離，咁eason就過去探班。」澄清只是一個美麗的誤會。