《無頭東宮》廿周年　向海嵐自爆曾推卻奸妃一角：唔識做㗎喎

今年是香港小姐選舉50周年，歷屆港姐雲集舞台掀起不少回憶，1998年四料港姐冠軍向海嵐雖已47歲仍明艷照人。當選後加入TVB向海嵐拍下不少劇集，由《楊貴妃》、《金裝四大才子》、《七姊妹》到《無頭東宮》，套套都成為經典，但她原來當初曾想推卻《無頭東宮》奸妃凌雲一角。



1998年四料港姐冠軍向海嵐亮相今年香港小姐選舉決賽。（IG：@anneheung）

向海嵐與98年當選時變化不大。（IG：@anneheung）

提起參選原因，向海嵐爆原來受同學影響：「同學翁嘉穗喺97年去咗選港姐。媽咪鼓勵我，叫我去試吓，可能佢覺得我太靜，出去見吓世面都好。」以往港姐當選後未卸任通常只會代港出戰選美，或出席親善活動，但向海嵐當選不久即獲力捧：「我記得當選6個月左右，公司已經安排去拍《楊貴妃》，算係幫我決定咗之後嘅路，如果唔係應該返咗去做會計師。」

Anne在選完港姐翌年已經開始拍劇，之後更在劇集《楊貴妃》中擔正做女主角。（電視截圖）

當年由向海嵐同陳妙瑛主演的劇集《無頭東宮》至今令人印象深刻。（網上圖片）

向海嵐坦言其實只在TVB工作十年，但慶幸有兩套代表作，特別是廿年前的《無頭東宮》：「好多人話細細個睇好驚架﹗」向海嵐說原來當初不敢接下凌雲一角：「我記得《無頭東宮》一個奸一個忠，開頭叫我做奸嗰個，其實我好掙扎，『吓！我唔識做㗎喎！』因為嗰陣時都只係頭兩、三套劇，我問可唔可以調轉，我做好人嗰個。佢哋（劇組）說服咗我好耐，話做奸會更加突出。我拍得好開心，同陳妙瑛一齊拍，因為我哋角色換咗臉，所以希望對方嘅小動作都有連貫性，戲裏戲外都溝通得好好。」

向海嵐陳妙瑛戲裏戲外都溝通得好好，不時聚會。（IG：@anneheung）

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