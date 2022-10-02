落選港姐陳銘鳳自爆月入10萬　出廣告PO被批：喝成這麼老我不敢喝

無綫（TVB）年度選美盛事《2022香港小姐競選》早前圓滿結束，當中去年曾參選但無緣晉級的9號佳麗陳銘鳳（Cherry），今年成功晉身五強，日前她特別拍片感謝一班支持她的粉絲：「真的很感恩這一路上一直支持鼓勵陪伴我的人，有你們在，我才足夠勇敢追夢！愛你們！」雖然Cherry最後五強止步，但以網名「香港姑娘Cherry」活躍於抖音的她，坐擁超過182萬粉絲，隨時紅過一班藝人，她更自爆月入10萬，吸金力強勁！



陳銘鳳（Cherry）以網名「香港姑娘Cherry」活躍於抖音。（抖音截圖）

自爆月入10萬！（影片截圖）

曾在診所工作的Cherry，今年4月自爆創業做老闆，成立了一間教育留學諮詢服務公司，向有關人士提供留學、簽證、租房和生活諮詢服務，引入專才來港定居，此外，Cherry還積極經營內地社交平台，有指她每個Post收費約5萬人民幣（約5.5萬港元）起跳，現時身兼公司老闆及KOL的Cherry，日前拍片透露自己的收入，她自言因近期忙於港姐競選，人工只有兩萬幾，而做博主每月收入有七、八萬，兩份工加起來月入約10萬，令不少網民大感羨慕！

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不過原來Cherry這條影片是與品牌合作的宣傳Post，事實上是為了推廣一款主打補充膠原蛋白肽、美白等功效的保健品，她指自己一直在喝，功效顯著，但網民似乎就不受落，更狠批：「你喝成這麼老，我不敢喝」、「法令紋深到咁」、「可以帶貨，可是別說你一直在喝啊，粉絲又不傻」，其實早在參選初期，Cherry就因打扮成熟、法令紋明顯而惹來質疑，今次出Post不但被指太hard sell，更有網民Post出她的惡搞Cap圖，不過亦有不少粉絲力撐她進步了不少，月入十萬即是年薪百萬，相當犀利！

有網民Post出Cherry的惡搞Cap圖。（網上圖片）