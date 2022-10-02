港女野人｜4位前港姐上山下海鬥性感　胡美貽硬撼何泳芍

TVB J2台明天（3日）起推出全新行山真人騷《港女野人》，由四名港姐出身擔任主持，包括何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）。節目中要她們挑戰港九新界不同難度的山，更會大玩水上極限運動，實行攀山涉水落海樣樣做齊！

全新節目。

節目組為了幫助四位前港姐盡快升級做十項全能「女野人」，特意找來六位來自五個不同界別的山野系達人，為四女開啟野外生火、劈柴、柴火煮食、釣魚、山系攝影及執垃圾等不同層面及程度技能。為了挑戰四女「野人度」，製作組還要求她們玩獨木舟、浮潛、滑浪、攀岩、澗水及深入危險地帶探險，以考驗四女體能、耐力、靈活度及膽量。錫住四位「港女野人」的製作組，還安排了車中泊及Offroad等活動為四女開啟野外新體驗，內容豐富。

大量各式各樣嘅水上運動。

講明是真人騷，四女除了要應付連串Hardcore挑戰及野外新體驗外，更由衣食去到住行都要落手落腳「食自己」。除了「野人裝備」要靠自己Common Sense及經驗打點及準備外，又要親自搭建晚間休息帳篷。為了24小時緊貼「港女野人」的山野人生，攝製隊更由眾人起身一刻已開定機直擊，令四女素顏相繼曝光，Jessica未上妝前的樣子同樣甜美清秀。除了素顏無所遁形，遭受嚴密監管的「港女野人」，所有缺點亦是即時見光死，其中Amber便被發現將吃剩的薯片亂掉一通，相當褦襶（音：呢啡），遭「篷友」Nicole嚴重嫌棄。

節目還有不少洋蔥溫情位，在長達數個月的相處中，已升呢好友的四女拍攝期間盡訴心中情，Nicole及Honey更一度說至眼泛淚光。