廖碧兒為米雪慶祝67歲生日　感激人生中能遇見對方：她總在我身邊

廖碧兒（Bernice）於2011年約滿TVB後重返校園生活到加拿大修讀商科課程，近年她積極發展紅酒事業，除了在外國有酒莊，在香港亦有過千呎的中央廚房和酒吧，生意更搞得有聲有色。雖然Bernice鮮有再於幕前露面，但她仍然與多位TVB時期的好友依然保持着良好關係，昨日（1日）更親自招待米雪到自己的餐廳飯聚：「我們等這一天等了這麼久！今天見面談天就像以前一樣，配上紅酒和美食，一講就講了超過四個小時！」



廖碧兒為米雪慶祝生日。（IG：@ berniceliuofficial）

Bernice在Instagram發文，形容自己和米雪一直非常有緣分，因為自己不但有幸參與米雪於2004年重返TVB後的首部電視劇《人間蒸發》， 就連自己於2011年的最後一部TVB劇《依家有喜》都有米雪陪伴：「我們的合作並沒有就此停止，然後我在中國的第一部電視劇《深宮蝶影》也是和她一起的……我相信我們的故事並不會就此結束……哈哈！」

廖碧兒和米雪合作過好多次。（TVB）

包括2011年廖碧兒的最後一部TVB劇《依家有喜》。（TVB）

兩人於2012年合作內地劇《深宮蝶影》。（微博：@廖碧兒Bernice）

Bernice坦言多年未見到米雪非常想念她：「她作爲我的朋友總是在我身邊，能夠有她在我的人生中真的非常幸運。 無論我們談什麼，她都總是會知道所有東西，我很高興我能在最美好和最艱難的時刻讓她傾聽我的故事……她甚至讓我媽媽知道我的近況，確保我去到哪裏都有她的支持！」米雪亦隨後在自己的Instagram上載兩人的影片，並用英文寫下：「我可愛的女孩，想念你（My Lovely Lady, Miss you）」

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