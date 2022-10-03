鍾楚紅親訪喵坊Mil Mill　望續租成功：履行社會責任的良心企業

一向是環保先鋒的鍾楚紅，親身到喵坊位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」參觀了解情況。

位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」，是全港唯一一間可處理紙包飲品盒及雜誌封面等夾層包裝紙的回收商，不過該公司接到業主科技園公司通知不再續租。消息傳出後引起各界關注，一向是環保先鋒的鍾楚紅，亦親身到喵坊參觀。

位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」，是全港唯一一間可處理紙包飲品盒及雜誌封面等夾層包裝紙的回收商。（鄭子峰攝）

對環保不遺餘力的鍾楚紅，由90年初已協助和參與不同類型的環保活動，從改善空氣污染、節約能源從而減低溫室效應、減塑和自備購物袋、植樹、保護紅樹林從而保護海洋。一直被綠色團體所啟發，讓紅姑認識到活在地球上的每一個人也有責任去保護和珍惜腳下的家園，紅姑說：「當年市民環保意識唔高，連BYOB都要呼籲，直至到今日好多香港人都會自備購物袋，市民意識有所提升，可惜咁多年後，政府政策步伐依然緩慢及非常落後，往往都要民間團體及個人苦苦推動。」

繼上次親身到木廠打氣，日前紅姑參觀了喵坊（Mil Mill)，讓她感觸良多。她說：「雖然負責人Harold不斷強調在商言商，但他是本地唯一的回收廠，選擇回收價值低的紙包飲品盒，為香港紓緩廢物問題，履行社會責任的良心企業，就這理由就足以令香港政府去支持和驕傲於香港人的靈活應變和在有限的資源下盡顯所長。我認識多了廢紙回收的知識及技術，亦好欣賞他們廠房設立了教育展覽中心，將這些知識教給下一代。」