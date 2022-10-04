邊度都有外星人｜外星人曾留UFO設計圖？ 目擊者被消失引發陰謀論

過去多年一直傳出有關外星人的傳聞，包括羅斯威爾飛碟墜毀事件、麥田圈之謎、Area 51等，就連電影及劇集都拍攝過外星人入侵地球或第三類接觸的橋段。在新一集《邊度都有外星人》中陸永及鄭子誠就邀請了香港UFO界殿堂級人物，香港飛碟學會會長方仲滿（Moon姐）擔任嘉賓，一起探討人類留意到外星人的起源。

身為香港飛碟學會會長，Moon姐當然講過外星人。她透露曾經在墨西哥瑪雅金字塔古城Teotihuacan，跟最大的UFO組織Contactee在金字塔頂進行頌唱。唱畢後落山，師傅拿著攝錄機拍下有隻個只有一輛私家車般大的飛碟。其後在夏威夷聽了一個關於外星人的講座後便對此著迷，後來更成立了香港飛碟學會。

有傳蜥蜴人已經控制了地球兩萬年。（節目畫面）

有不少人都認為外星人一定係小灰人。（網上圖片）

對很多人來說，外星人在大家心目中的形象還停留在ET或小灰人之類的形態，但其實外星人種類繁多，除了有蜥蜴人外，還有外貌跟人類差不多的金星人。Moon姐提到50年代，有一位名為George Adamski的波蘭裔美國人，因拍攝多次拍攝到飛船而爆紅。連政要元首、教宗都要跟他見面，有傳Adamski在外星人的安排下，相約甘迺迪在飛船上見面。

波蘭裔美國人George Adamski是1950年代帶起了外星人熱潮的人。（節目畫面）

Adamski自稱跟見過200多次UFO，更有25次與外星人接觸的經驗。他透露曾於來自金星的外星人交流，對方的外貌與人類沒有大分別。對方擁有一頭金髮、五官精緻，樣貌跟北歐很相似，不過眼部就比較寬闊，鼻子非常堅挺，鼻骨更向上延伸至天靈蓋。有指金星人的心靈感應非常強勁，更擁有強大的磁場。

Adamski透金星人的外貌與人類沒有大分別。（節目畫面）

金星人擁有一頭金髮、五官精緻，樣貌跟北歐很相似。（節目畫面）

在另一次與外星人接觸期間，Adamski透露外星人留下了三組內藏神秘外星象形文字的腳印。經過不斷尋找及研究，終於有一位南非工程師拆解到密碼，並製作出一部反重力裝置，亦即是UFO。在50年代，製作UFO需要用到等離子是一件科技非常發達的事，由於等離子可以吸收很多能量，圍繞飛碟是空氣離子化後可以令其隱形。

聲稱是外星人留下的神秘腳印。（節目畫面）

腳印有大量外星象形文字。（節目畫面）

50年代Adamski所拍攝到的飛船。（節目畫面）

有研究外星人傳聞的人相信一定有聽過Adamski這個名字，但可惜在60年代後期開始，所有有關Adamski的資料、他拍攝過UFO的照片及片段，都離奇被消失。有不少人都對於政府這麼費力去做令人消失的功夫，其實間接證明了事件的真實性。