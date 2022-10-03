明日戰記｜B16區貧民生活被剪片段曝光　吳肇軒感謝古生給予驚喜

《明日戰記》由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演、張家輝友情客串及一眾新世代演員例如胡子彤、朱鑑然、吳肇軒（軒仔）、張文傑及羅浩銘等演出，電影由8月25日正式上映，到10月2日香港票房已衝破6500萬，正向香港電影史上華語片票房第一位邁進。

《明日戰記》由古天樂監製及領銜主演

吳肇軒知道古生為他送上這驚喜，開心到不得了。(影片截圖)

而電影的刪剪片段亦於今天曝光，《明日戰記》所描繪的地球在未來已被嚴重污染，成為寸草不生之地，倖存者只能在風沙及有毒空氣中逆境求生，而刪剪片段正好完全描述了這點，片段開首只見全副裝備戴上面罩的部隊在風沙灰塵中前進；鏡頭一轉，見咳過不停的軒仔在簡陋的家居中用了很多廢物零件砌成一棵聖誕樹，雖然在空氣質素極差的環境下生存，但這小小的聖誕樹亦為他帶來喜樂。由於環境惡劣，天幕外的居民大多已經喪失勞動能力。每日大部分時間都必須逗留在室內，非必要不能外出，而食物和飲用水都是依靠政府統一派發的水券糧票兌換，以確保居民享用的都是經過濾處理，而非受污染食物或來自酸雨不可飲用的水。由於資源有限，搶水搶食物已是居民的日常，片中行動不便的軒仔亦被險被推到在地，在領水期間，遠處見一隕石從天而降，潘朵拉從隕石中破繭而出，軒仔見狀火速逃命，生死未卜。

《明日戰記》所描繪的地球在未來已被嚴重污染，成為寸草不生之地

對於刪剪片段曝光，軒仔興奮表示：「早兩日為《明日戰記》謝票時總監製古天樂先生話有個驚喜俾我，原來就係有一段關於我嘅刪減片段曝光！我知道上映版本因為要配合整部電影節奏問題而刪除咗呢段戲，但都好開心今日終於有機會俾大家見到呢場戲，希望大家更清楚知道當時B16區貧民生活係點，希望大家喜歡啦！我自己睇返時都諗返好多當時拍攝嘅片段，個場景真係好龐大好誇張！」

「B16區」貧民生活大揭秘