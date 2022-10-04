陳奕迅演唱會｜座位表依然絕望　但出現最靚位有得公開賣

陳奕迅《Fear and Dreams Eason in Concert 2022」演唱會 6 號公開發售，事前已表明今次沒有銀行優先訂購，大會指會放近五成飛作公售，等公眾可以買到多更多飛。不過今日紅館網上已經出現放售座位表，抬起眼望望，依然絕望！

座位表依然是絶望，不過重點是(紅圈)部份，超級靚位竟然有得賣。

不過在絕望之中，依然可以見到一點光明！有別於過去大部份演唱會，最前排最靚位，不再被優先訂購客戶霸佔，公眾有望買到最靚最近舞台座位置。這漆黑之中兩格黃，盡顯陳奕迅對歌迷之愛！

既無優先訂購，那麼黑了的格是留給誰人？ 小部份是演唱會贊助商的預定票及內部認購，歌迷等足9 年，Eason一傳12月開騷，內部認購已經瘋搶實屬正常，據知現時內部是「超額」認講中。由於政府規定，一定要最少有三成門票公售，加上Eason堅決要求，結果才有今天這個近五成座位公售的「依然絕望座位表」面世。

Eason對粉絲真係好好！（網上圖片）

最近Eason 應該忙緊籌備演唱會，不過網上有一張Eason身在巴黎照片， 身上穿上寫上「Fear and Dreams」的藍底no hooded sweatshirt，坐於街頭，而該張相寫上 「當年今日」。

究竟Eason當年今日在巴黎街頭有甚麼搞作？其經理人甘菁菁說 :「之前去籌備演唱會啲衫。」 問到張「依然絕望座位表」，甘菁菁表示：「我哋已經安排左近五成嘅飛出去公開發售，始終都有贊助同內部認購既飛要分配，但我哋都盡力做啦，希望大家六號都可以買到飛。」