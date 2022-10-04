美麗戰場首集劇評｜陳瀅演技大躍進　蔣家旻演奸角睇到觀眾扯晒火

無綫（TVB）55周年四大台慶劇頭炮《美麗戰場》今晚（3日）正式播映。由於這部劇尚未播出時，TVB已落足功夫為劇集造勢。而首集播出後隨即在網絡上掀起熱話，不過首播第一集的劇情則可圈可點，以下帶大家評點一下劇集的好壞之處。



【方力申失蹤為故事留下伏筆】

劇集《美麗戰場》首個場景便是方力申在遊艇情緒失控，大吼的鏡頭。當手下到船上尋找他身影時，只留下凌亂的房間及打碎了的紅酒杯，人卻銷聲匿跡，不禁令觀眾思緒在方力申身上究竟隱藏什麼秘密，為何他會突然消失的疑問帶出。而當新聞報導員交代方力申背景時，觀眾得悉方力申和前妻陳瀅有個過節， 如今他生死未卜，這一切難道與陳瑩有關？導演在這個位留下伏筆，着是一個引起觀眾好奇心的小心計。

方力申失蹤生死未卜，同陳瀅可能有關？（熒幕截圖）

【陳瀅有名有勢心思卻不單純】

不過當觀眾簡單得悉陳瀅與方力申有過過節後，焦點隨即落在陳瀅身上。而戲中陳瀅飾演一位當紅女明星，她前去擔任港姐評委，並在化妝間遇到善良可愛的郭柏妍，郭柏妍正在努力幫朋友找手機絲毫未察覺被人算計。從二人的對話中，陳瀅一瞬間便意識到她被朋友欺騙。而導演特意加插港姐之間的勾心鬥角，是為了讓觀眾知道陳瀅心思並不單純，抑或是陳瀅本身的真實經歷？但可以肯定郭柏妍的善良與黑化了的陳瀅有着鮮明的對比，令觀眾有意慾想追看下去！

陳瀅好COOL。（熒幕截圖）

【劇情節奏突然急速】

雖然頭半part劇情交代不錯，但當陳瀅盯着手機裏與張國榮的合照，逐漸回憶起舊時經歷時劇情卻突然加速。首先，講陳瀅家裏有個惡毒兼麻煩的繼母楊卓娜，賣假貨給客人，之後陳瀅目睹蔣家旻私生活不檢點，勾搭學校主任，可惜勸阻蔣家旻不成功反被痛罵一頓。再來，回家路上得悉偶像張國榮跳樓身亡的消息，不過一波未平一波又起，陳瀅回家後被蔣家旻與繼母楊卓娜誣衊做援交妹，慘被親生父親趕出家門，跪在門前痛哭。由於本集劇情交代陳瀅背景時太急速兼資訊性太多的緣故，一時間令觀眾難以投入當時角色的情緒。如能在描述人物角色之間的衝突前，交代清楚更多演員情感表達的細節位，觀眾觀看時也許能更投入。

陳瀅被親生父親趕出家門。（熒幕截圖）