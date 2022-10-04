美麗戰場｜重現張國榮當年出殯畫面　勾起歌迷對哥哥無限思念

無綫（TVB）台慶劇《美麗戰場》今晚（4日）一集回顧張國榮（哥哥）當年出殯的畫面，雖然當中混合了真、假片段，但仍勾起不少歌迷對哥哥的思念。



陳瀅得悉哥哥自殺的消息後在小巴上爆喊！ （YouTube影片截圖）

重溫陳瀅得悉哥哥離世後的反應：

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2003年4月1日，19年前一顆巨星的殞落，張國榮在那年的愚人節與我們開了一個不好笑的玩笑，他在文華東方酒店的24樓一躍而下，雖然哥哥被緊急送往瑪麗醫院搶救，但最後於19點06分宣告搶救無效，返魂乏術，終年46歲。

（影片截圖）

哥哥離世這個突如其來的消息震撼全亞洲，由於事發當日正值愚人節，不少歌迷及民眾都以為這個消息只是一個玩笑。直至晚上所有新聞都在報道時，大眾才恍然大悟消息屬實，無法接受哥哥已離去。而哥哥的喪禮被安排在香港殯儀館舉行，大批歌迷在殯儀館門外憑弔，從早等到晚只為送別哥哥最後一程。儀式完畢後，靈堂內的親友面帶愁容走出殯儀館，坐上旅遊巴前往歌連臣火葬場。張國榮的靈車掛滿「滿天星」裝飾，當時聚集在殯儀館外的歌迷和影迷情緒都非常激動，趁最後機會與偶像揮手道別。

無論隔左幾耐都好唔捨得哥哥。（視覺中國）

縱使哥哥已離開我們多年，但哥哥昔日的圈中好友及世界各地的歌迷每年都仍堅持憑弔哥哥，哥哥的善良和帥氣將長存在心中。

當年哥哥一躍而下的文華東方酒店。 (資料圖片)