Stephy舊愛王子被鄰居控深夜聚會發巨響　屋主被揭竟然是昆凌？

台灣前男團棒棒堂成員王子（邱勝翊）與Stephy鄧麗欣去年分手結束三年情之後，多次被當地傳媒報道兩人的分手原因是因為他疑似偷食搭上郭雪芙，雖然雙方均否認，但形象卻因此受到影響。然而，一波未平一波又起，王子今日（4日）被台灣雜誌踢爆他多次在家中深夜與人聚會發出巨大聲浪惹起鄰居不滿而成鄰居眼中的「惡霸鄰居」，並發現原來王子一家現正居住的豪宅卻並非本人的物業，而是歸周杰倫太太昆凌所有。



Stephy前男友王子被指多次在家中深夜與人聚會發出巨大聲浪惹起鄰居不滿。（IG／＠stboo）

據台灣傳媒報道，王子的鄰居向雜誌爆料指，由今年三月開始就多次在深夜聽到樓上傳來關門、踱步和喧嘩等巨大聲響而無法入睡，甚至需要戴耳塞才能睡覺。然而，經多次反映後都依然情況沒有改善，後來才得知原來住在樓上的是王子、王子的弟弟毛弟和兩人的媽媽。該名鄰居還表示當初只所以買這間屋的最大原因，是因為經紀曾經透露該單位的樓上是昆凌買給母親居住的，因此令該名鄰居覺得很放心，不擔心會遇到令人困擾的房客。據悉，昆凌於2018年時以5000萬台幣買入該單位，本來想給媽媽住，不過於去年將單位租了給好友王子，如今她卻突然被無辜捲入該事件之中。

王子現正居住的單位，屋主是昆凌。（網上圖片）

該名受打擾的鄰居還表示，他曾經請管委會幫忙調解，然而到場開會的並非王子本人，而是他的媽媽，當時王子媽媽表示會告訴兒子，然而情況之後都未有改善，最後只能透過管委會發信給屋主昆凌，希望她能出面管束一下自己的房客。報道又指出，王子曾經透過家人向鄰居解釋因自己擔任真人騷《全明星運動會》的隊長，兼擔任《全明星觀察中》的成員，因此把家當成運動會的熱身賽場地。

王子和毛弟現時正與媽媽住在位於內湖的豪宅中。（IG：@ chrischiu1010）

事件爆出後，毛弟即在Instagram發限時動態道歉，但反駁報道並非全部是事實，他稱王子和友人「把家當練習場地」一詞太誇張，又指出「誰會在家當練習場地？」，又坦言確實有幾次邀請朋友來家中聚會時不小心太大聲而吵到鄰居：「隔天就送了水果禮盒表達歉意誠意，可惜對方並沒有接收。」毛弟又表示他們後來也有主動請主委跟鄰居一起開會討論解決方式，並買了消音器具裝在門和椅腳上，也提醒朋友來家裏玩時要記得降低音量，後來甚至很少再邀朋友來家中，並慨嘆：「該做的都盡量做了。」

毛弟即在Instagram發限時動態道歉，但反駁報道並非全部是事實。（IG：@ chrischiu1010）

最令毛弟覺得委屈的是，有次自己和哥哥王子不在家時竟然再被投訴很嘈吵，結果只能讓在家的媽媽出面解釋，卻受到批評指兩兄弟「推母親出來」，令他忍不住表示自己一定要將事實全部講出來。他又公開自己與住在隔壁的另一位鄰居的對話以示清白，該鄰居看到報道主動私信自己關心，毛弟即詢問對方：「我們有吵到你們嗎…如果有也跟你們抱歉。」但對方鄰居連忙解釋一切都沒事：「我知道你們很客氣，剛朋友在傳，問是不是我家，我都在解釋，你們很好，沒有吵到我們，放心。」他看到後十分感謝對方幫忙解釋：「看來還是有正義的鄰居，明天禮盒要收下吧。」

有鄰居幫兩人證實清白。（IG：@ chrischiu1010）

毛弟（右）忍不住反擊。（IG：@ chrischiu1010）

王子後來亦在Instagram發文，解釋不同人看不同事物總有不同見解：「每一件事用不同角度看，就會有不同的見解，有時理解不同，結果就不一樣，每一個人的理解都帶有主觀性，有時候甚至會誤解別人的好意。生活中應該多去感同身受，換個角度，學會去理解，找到生活中美好的一面，共勉之。」