野人老師︱Stanley@MIRROR首度擔正演自負補習天王　網民反應兩極

MIRROR自7月紅館演唱會事故後，所屬公司MakerVille宣布休團兩個月，近日部分成員開始在IG「復工」，當中由成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、鄭丹瑞、談善言及沈殷怡主演的ViuTV新劇《野人老師》，為12子停工後首部播出作品，因此引來不少網民討論。



（左起）李白（Stanley飾）和顏家棟（Frankie飾）。（劇照）

昨晚（3/10）《野人老師》終於播出第一集，Stanley飾演一位極度自負的英文補習天王，劇集開首就講述他捲入與學生之間的桃色醜聞，以為憑着自己優秀的業績及口才，就能將所有事情化險為夷，豈料遭董事會投票逐出補習社，當中就連身為補習天王的好兄弟顏家棟（Frankie飾）亦投下贊成一票。屋漏偏逢連夜雨，在李白陷入事業低谷時，與他結婚多年的太太滿兒（沈殷怡 飾），亦突然在這段時間提出離婚，一夜之間李白成為雙失青年，無處可去的李白唯有回到坪澳灣的大地小學，投靠父親李世豪。

Stanley飾演一位極度自負的英文補習天王。（劇照）

今次是Stanley首度擔大旗做男一，其演技網民一目了然，不少網民勁讚Stanley的演技有進步，把角色自負的行為演繹得非常入肉，甚至認為他是MIRROR12子中最有演戲天份的成員，更希望他可以參與電影拍攝。另外不少網民認為這次Stanley飾演的角色並不容易演繹，因此更期待接下來的情節：「李白自負、市儈，眼中只會諗點賺錢，就是看他怎樣由市儈變回樸素，返樸歸真的心路歷程，考大表哥演技。」

雖然Stanley的演技備受讚賞，但亦有網民認為劇集出現兩大問題，令他們看劇時觀感略差。首先是經常重覆出現的場景，不少網民在觀看《野人老師》時發現劇中不少場景曾在劇集《男排女將》、《IT狗》等中亦出現過，令觀眾容易出戲，直言：「又係《男排女將》間學校，又係《反起跑線聯盟》個會議室……本身你哋嘅劇唔多，但來來去去都係個啲人演，連景都相同，真係好出戲，唔係啲人演得唔好。」

網民評論。（網上圖片）

其次是音效問題，儘管演員演技再好，但是後期製作未能完善的話，亦會拖劇集後腿，網民認為當中多個場景的收音疑似出現問題，例如談善言與鄭丹瑞在樹下的對話，明明置身在郊外，但卻充滿回音，令觀眾感到疑惑，另外在Stanley得知Frankie背叛自己後，兩人的爭論場景，明明如此緊張，但卻沒有適當的配樂，令觀眾覺得「唔夠喉」。

野人老師．劇透︱首五集情節全公開 萬人迷Stanley慘變雙失青年