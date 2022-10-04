丁一宇剖白患腦動脈瘤九年心情　坦承對死亡有恐懼大動作會劇痛

韓國演員丁一宇27歲時確診腦動脈瘤，目前已經抗病第9年。近日完成劇集《Good Job》拍攝的他接受訪問，久違地提起病情，坦言對死亡有恐懼，幸好一場旅行讓他有了新看法。



丁一宇9年前被診斷腦動脈瘤。（IG/@jilwww）

今年35歲的丁一宇9年前被診斷腦動脈瘤，當時他只有27歲，形容就像隨身帶住一個計時炸彈一樣，並不知道何時會爆炸。丁一宇曾在其他節目上分享過，之後甚至患上了抑鬱症和不安障礙，曾一個月無法出門令粉絲擔心。9年後丁一宇再次提起健康情況，他表示現時仍需要定期覆診檢查腦動脈瘤情況，大動作郁動或跑跳時，頭部依然會出現劇烈疼痛。丁一宇表示對死亡有一定的擔心及恐懼，但明白不能被負面情緒困住，人本來也不知死亡何時來臨，所以一直繼續演戲舒緩情緒。

丁一宇講過由於不知死亡何時來臨，因而患上了抑鬱症。（KBS）

丁一宇憶述確診後去了一趟聖地牙哥朝聖之路，由於每天都要步行40公里，腦袋沒有思考多餘事情的時間，所以慢慢從抑鬱中走出來。旅程中，丁一宇亦認識了來自世界各地的朋友，回憶是人生中最幸福的一段時間。腦動脈因瘤腦部動脈血管壁脆弱等導致，迫使血管壁先天形成瘤狀物體。破裂前並不會有症狀，但壓到神經線的話可能會出現麻痺情況，每年必須定期進行一至兩次檢查，確保沒有破裂危機。

聖地牙哥朝聖之路的旅行讓丁一宇振作過來。（KBS）

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