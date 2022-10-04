劉溫馨出道9年星運平平為事業放棄愛情　「御用少妻」演奸角成名

今日（4日）傳出無綫（TVB）藝員林正峰與游嘉欣熱戀期間「偷食」劉溫馨的消息，到底劉溫馨又是誰。劉溫馨身材姣好，不時都會在社交平台發福利，性感照當然少不了，一文讓你認識劉溫馨。

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現年31歲的劉溫馨入行9年，於2013年參選香港小姐，雖然三甲不入，但已經成為TVB旗下藝人。劉溫馨年少時因家人移民，所以自小隨公公婆婆回內地生活，劉溫馨因為喜歡於人前表演，所以對做藝人充滿濃厚興趣，於是長大後入讀北京中央戲劇學院，完成4年的課程後，毅然回港參選港姐。

劉溫馨 中央戲劇學院－表演系 畢業

選完港姐後劉溫馨選擇了留港發展簽約TVB，曾做過娛樂新聞台主持，再得到戲劇監製的留意而試鏡成功拍戲，但一直出演都是閒角，怎至有「御用少妻」之名，因多數演出都是老夫少妻角色，直至近期因為在《白色強人Ⅱ》飾演奸角張庭而為人認識，演技亦備受好評。

在《白色強人Ⅱ》飾演奸角張庭

劉溫馨穿著泳衣，完美線條展露無遺（陳順禎攝）

劉溫馨事業才剛起步，感情生活則未有多姿多彩，有消息指劉溫馨之前曾與一名在加拿大的金融才俊拍拖多年，金融才俊亦曾向她求婚。金融才俊希望劉溫馨若結婚後能一同移居加國生活，但劉溫馨有感事業剛起步而婉拒金融才俊的求婚，最後分手收場，但二人再見亦是朋友。