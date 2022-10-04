中年好聲音｜屯公「阿伯殺手」娜娜現身無綫面試　被人鬧：大媽

無綫新選秀節目《中年好聲音》今日（4/10）於將軍澳電視城進行面試，有過百人參加。其中一個女參賽者外形非常獨特，頭上梳有雙平髻及一頭桃粉色髮型，再加紅色魚網吊衫加紅色短裙，若隱若現露出胸腹紋身，成功吸引全場目光。原來她是曾風靡一時屯門公園，現年36歲有「阿伯殺手」之稱的「娜娜」（董幸兒）。她見評審時，揀選《勁舞dancing queen》歌曲進行面試。表演期間，她用半鹹半淡廣東話加扭腰唱歌，但表演不到一鐘分鐘便被評審叮走。

曾風靡一時屯門公園，現年36歲有「阿伯殺手」之稱的「娜娜」今日現身電視城參加無綫選秀節目《中年好聲音》面試。（葉志明攝）

「娜娜」透露在網上被人大鬧似「大媽」。（葉志明攝）

事後「娜娜」接受《香港01》訪問時說：「覺得頭先表現唔好，係好緊張，因為現場有好多人，加上啲人唱歌又咁勁。（你以往喺公園酒樓都唱開歌，好有經驗應該唔會怯場！）我唱嗰啲都係玩吓。而我點解會有勇氣嚟參加，因為網上有人話我會嚟參加，變咗開始有人不斷咁鬧我，鬧我似『大媽』，又鬧我樣衰，又不停話我侮辱我，於是我就特登出嚟參加呢個比賽反擊佢哋。（你覺得自己似唔似大媽？）其實我都唔知咩年齡層先係大媽，始終咁樣俾人咁叫係覺得好老，仲有佢哋話我樣衰，我都唔知自己有幾樣衰。（你覺得自己靚唔靚？）起碼我覺得自己正常囉。（現在有否在公園及酒樓唱歌？）冇啦，有時做下兼職直播。（有否影響收入？）其實之前我去公園唱歌，都係姑姐叫我去，我都唔知搞到咁大件事。以後都唔會再去嗰度唱歌。」

「娜娜」衣着性感前衛。（葉志明攝）