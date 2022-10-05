答得快好世界｜《江山如此多FUN》主持鄧飛復出　已成校長兼議員

無綫推出全新問答遊戲節目《答得快 好世界》，由張秀文及鄭衍峰擔任主持，向向過往不同類型的經典問答遊戲節目致敬，包括《15/16》、《江山如此多FUN》、《智在必得》、《全港至叻星》、《溫故知新》、《勝在夠開心》、《Do姐有問題》及《電視大贏家》等。為了「還原」當年精髓及氣氛，節目還邀請了當年的「元祖級」主持擔任嘉賓主持，包括《15/16》的森美、《勝在夠開心》的韓馬利及李有毅、《温故知新》的莫鳳儀、《智在必得》的鄭丹瑞、《江山如此多FUN》的江欣燕及鄧飛、《全港至叻星》的陳百祥、《DO姐有問題》的鄭裕玲、《電視大贏家》的汪明荃、梅小惠及江欣燕，陣容鼎盛。

全新問答遊戲節目《答得快 好世界》，由張秀文及鄭衍峰擔任主持 (節目截圖)

昨日（4日）播出第二集，今集重現的經典問答遊戲節目是1994年播出的《江山如此多FUN》，嘉賓陣容有「朱玲玲港姐隊」的朱凱婷、麥玲玲、謝芷倫及王嘉慧，對戰「吾係名校隊」的鄧梓峰、林溥來、郭子豪及林正峰。當年主持江欣燕與鄧飛的「重逢」，鄧飛當年主持《江山》時只是中六學生、現已「升呢」成為校長兼立法會議員，與鄧飛久別重逢的欣欣笑言：「當今世上我好有資格同你講一句，你大個咗呀！」

《江山如此多FUN》江欣燕、鄧飛

當年於「狀元爭霸戰」奪得榜眼的鄧飛因講故事表現出色，獲黃霑提拔成為《江山》主持之一。鄧飛今集節目中重出江湖大顯功架，僅花30秒便將「荊軻刺秦王」的故事娓娓道來，十分精彩。