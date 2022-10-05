戀講嘢｜女模Emma曾被金融才俊提出包養　月薪四萬陪飛美國出trip

由郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南），郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV綜藝節目《晚吹—戀講嘢》昨晚（4日）請來女模Emma，分享自己大學時期認識到一個包養自己的「Sugar friend」的經歷，又分享了富豪們之間的原來有個女伴「育成計劃」。



Emma分享自己大學時期認識到一個包養自己的「Sugar friend」的經歷。（ViuTV影片截圖）

Emma透露自己大學未畢業時剛剛開始做模特兒，當時她出席一個卡拉OK開幕禮時認識了這位外表斯文、似金融才俊的有錢男子，當時他向自己展開熱烈追求，不但教她餐桌禮儀、紅酒知識和跑車知識等等，又帶她出席秘密私人派對，更在她生日時送數千元的純銀首飾。不過，兩人關係一直未有進一步發展，直到有一日對方坦言自己有家室，並問自己能否做他其中一個女朋友：「我冇應承，但我都冇say no。」

Emma表示當時這位「Sugar friend」送了自己這條數千元的純銀首飾。（ViuTV影片截圖）

她坦言這條鏈有點cheap。（ViuTV影片截圖）

後來有一次這位「Sugar friend」私信Emma，並提出一個月薪四萬的「筍工offer」，陪伴他一同去美國：「見到你啲相，你都冇乜錢，不如你嚟陪我啦！」不過當時Emma並沒有因此而心動，因為她覺得價錢實在太不吸引：「四萬蚊咋，每個月佢一得閒出trip就要我去，我最後冇去，因為我覺得四萬蚊真係好少囉，好嬲！嗰時我已經做緊model，嗰時（收入）係OK㗎。」

浩南（右）自爆2010年時亦有人提出用兩萬將她包起，令她非常生氣。（ViuTV影片截圖）

Emma透露拒絕讓對方的「筍工offer」之後，對方依然有約自己出來食飯，因此得知原來富豪之間會將伴侶當成貨品互相交換：「佢哋啲有錢人group，由細玩到大嘅，又可能係uncle，佢哋會有啲『育成計劃』，但最變態嘅係，你（A男）係有錢人、我（B男）係有錢人，我鍾意你（女A），但你（A男）又唔係特別鍾意車，我（B男）好鍾意車，你（女A）好鐘意車嘅話，就會將你（女A）送俾我（B男）！」Emma坦言覺得這班男人當正自己是「救世主」覺得這樣子並沒有任何問題：「佢話，佢daddy同uncle都係咁，由細到大都係咁。」

Emma大爆富豪之間會將伴侶當成貨品互相交換。（ViuTV影片截圖）

Emma又大爆，表示這班富豪在中東阿布扎比、東京和大阪都有經常開會的地方，而且會有幾個香港女仔長住當地，她又勸喻女生們要愛錫自己，不要隨意加入有錢人的圈子：「唔好試，搵真愛個人生會舒服好多，但如果想特登攀上一啲有錢人嘅圈子，唔係好舒服，出街日日都要化妝同著高踭鞋。」

Emma現時已婚，老公是樂隊PixelToy成員何山。（IG：@emmacheng）

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