傳章子怡陳可辛將合作新劇《醬園弄殺夫案》　改編自上海真實案件

國際影后章子怡在2018年首度拍攝電視劇《上陽賦》，奈何劇集於去年播出後口碑平平，被質疑扮嫩、演技差等，而日前，有指她將同陳可辛合作新劇，即刻引起網友熱議。



《上陽賦》口碑收視都麻麻。（劇照）

據外媒《Variety》報道，章子怡、甄子丹確定加盟陳可辛影視公司「changin pictures」，該公司專門製作亞洲原創劇，且陳可辛擱置多年的項目《醬園弄殺夫案》也即將在釜山電影節上正式公布，並由章子怡主演。劇集改編自真人真事，是民國時期上海灘恐怖碎屍第一案，聚焦一個因被虐待而謀殺丈夫並將其肢解的女人。劇集將在中國近代歷史變革中展開，從被日本佔領一直到新中國誕生。

《醬園弄殺夫案》多年前已立案。（網絡圖片）

《醬園弄殺夫案》是1944年3月發生在上海的真實案件，被殺男子名叫詹雲影，身材高大健碩，原本在典當行做二櫃，收入穩定，可惜有了錢之後濫賭成性，酗酒家暴，長期生活在痛苦中的妻子詹周氏不堪忍受，最終將其殺害，並大卸16塊，震驚全上海。事後，詹周氏對此供認不諱，適逢當時的上海女權主義盛行，婦女解放正是最流行和時髦的話題，就在她等待宣判時，一名女作家掀起輿論風潮，認為詹周氏的悲劇是數千年封建禮教「夫為妻綱」的惡果，是新時代女性爭取「男女平等人權」道路上的一次抗爭，「如果就此扼殺，女性解放的期盼將重新陷入茫茫黑暗而不可得……」，因此迫於輿論與民意，詹周氏遲遲未定罪，加之解放戰爭號角吹響，最後在上海解放後，她被解送到新疆，直到上世紀90年代才離世。

網絡上流傳的詹周氏樣貌。（網絡圖片）

對此，不少網友都大感期待，但又擔心無法過審。而有指陳可辛的這間公司成立目的是從泛亞洲領域籌集資金，並進行製作銷售，無需求助於傳統資金和編劇限制。目前已在韓國和其他地區建立團隊，放眼亞洲領域。更多消息會在釜山國際電影節上宣布。

有指陳可辛將在釜山國際電影節宣布首輪作品。（VCG）

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