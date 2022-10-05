美麗戰場｜陳嘉輝演鹹濕教師成亮點　將軟弱發揮得淋漓盡致

【美麗戰場】TVB台慶劇《美麗戰場》劇情雖然被批狗血，但劇中飾演教師的陳嘉輝為蔣家旻走火入魔成一大亮點。陳家輝精湛的演技將窩囊，鹹濕 ，軟弱發揮得淋漓盡致，殊不知在現實中是一名不折不扣的愛妻號。



《美麗戰場》陳嘉輝是一名有家室的老師，但竟然投擲大量金錢包養自己學生（蔣家旻），又為她賣名牌包包送她鑽石戒指，最後因碌爆信用卡以致送禮不成功，還不死心想強姦蔣家旻。豈料，強姦不逐還被蔣家旻反罵他是廢柴。陳家輝精湛的演技將窩囊，鹹濕 ，軟弱發揮得淋漓盡致。殊不知在現實中是一名不折不扣的愛妻號。

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現年59歲的陳嘉輝入行喻36年。因拍攝《兄兄我我》與太太梁小冰擦出愛火花，繼而開始發展戀情。2000年，兩人再一齊拍《新梁山伯與祝英台》後便決定拉埋天窗，結束長達八年的愛情長跑。婚後與太太育有一名兒子，一家三口生活幸福美滿。陳嘉輝因太愛家人的關係，特意減輕工作量預留更多時間陪伴家人，兩夫妻跟兒子的關係亦很好，陳嘉輝曾說：「囝囝黐完太太就會黐他，所以大家都不會呷對方的醋。」老婆小冰偶爾也會在社交平台分享與嘉輝的恩愛照。二人走在一起差不多30年，不時仍見到陳嘉輝和梁小冰恩愛得像熱戀一樣。

梁小冰在Facebook分享20年前的結婚照，一臉情深，20年不變。（FB圖片／梁小冰）