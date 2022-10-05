我們的主題曲｜譚詠麟Gigi合唱指廣東話需努力　笑言食咗好多咖喱

無綫電視（TVB）為慶祝台慶55周年，推出一連串的全新綜藝節目，本周日（9日）開始逢周日晚將播出《傳承‧狂歡55：馬百良葯廠200週年呈獻：我們的主題曲》。

本周日首播的《我們的主題曲》

TVB 55年來創作無數經典劇集，並開創粵語電視流行曲先河，打造無數膾炙人口的經典劇集歌曲。為帶領觀眾經歷「電視歌曲世界」時光機，每集長一小時的《我們的主題曲》邀來原唱歌手獻唱之餘，並會邀請他們憶述當年錄音情況。另外TVB亦密鑼緊鼓籌備即將推出的《經典．傳承》無綫電視55周年大碟，當中收錄了10首經典劇集主題曲及插曲，包括《荳芽夢》、《假使有日能忘記》及《明天仍要繼續》等，而這十首歌曲會陸續於《我們的主題曲》登場，由著名音樂監製Johnny Yim重新編曲，並會以「傳承」為概念邀請兩代歌手攜手合唱，成為不同年代的集體回憶。

一班新生代歌手將會合唱經典歌曲

在周日首播的一集，由譚詠麟（校長）及Gigi合唱劇集《他來自江湖》的主題曲《明天仍要繼續》，校長表示自《聲夢》首季已對Gigi讚賞有加，同樣亦有留意Gigi在《聲生不息》的演出。

校長自《聲夢》首季已對Gigi讚賞有加

校長大讚Gigi參與後歌藝更趨穩定外，並坦言Gigi仍有需要努力改善的地方：「佢有啲廣東話發音好得意，好似喺第二度返嚟，食咗好多咖喱咁，哈哈！」校長又笑言因為自己也是來自火星，故與Gigi溝通零障礙。二人又笑指Gigi姑丈是灌錄歌曲的幕後功臣，皆因除了Gigi要靠姑丈提醒音調外，就連二人的歌詞版本出了錯，姑丈也「眼利」指出，相當厲害！