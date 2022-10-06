美麗戰場｜蔣家旻遭陳嘉輝強吻　一集被摑兩巴觀眾睇到大快人心

【美麗戰場】劇中大奸角蔣家旻出場角色已經相當「爆」，奸到出汁的她開播第三集已經受盡千夫所謾罵。今集，她的戲份依然搶戲，先被陳嘉輝強吻，後被狂摑兩巴，觀眾看到大快人心。



蔣家旻先是做援交引誘陳嘉輝送名牌給她，最後搞到被廉署緝捕，陳嘉輝及後到勝記士多找蔣家旻，怎料被蔣家旻出賣，情急下持刀脅持陳瀅與誘蔣家旻，但蔣家旻仍不識相繼續用言語責罵陳嘉輝，被激怒的他打算對蔣家旻先姦後殺，接着便狂嘴她近一分鐘，四肢被綁的她無力反抗任憑陳嘉輝魚肉，幸得陳瀅鋸斷繩索並及時相救，才沒有發生憾事。

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陳瀅、蔣家旻被救後隨即到醫院檢查傷勢，在醫院就上演咗一場大龍鳳，事關楊卓娜手上帶着蔣家旻偷的賊贓被踢爆，愛妹深切的董敬文立刻怒摑蔣家旻，這一巴打下去看得觀眾大快人心。被打後的蔣家旻無癮離開，楊卓娜追上次前大罵她送賊贓搞到她好無面，二人爭吵一輪後，楊卓娜氣不過來便激動地怒摑她，連食二巴掌的蔣家旻成為今集的高潮位，觀眾睇得盡興之餘亦覺得打得好啊，《香港01》亦訪問了監製葉念琛，他表示蔣家旻兩場被掌摑戲都是「打真軍」：「我哋呢套戲全部嚟真，冇借位嘅，摑係真摑，鍚係真係鍚落去，拍嗰陣蔣家旻都畀人摑咗五、六次。」

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