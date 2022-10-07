野人老師︱李敏演技大爆發勁搶戲　網民激讚：ViuTV眼淚女王！

由鄭丹瑞、MIRROR成員Stanley（邱士縉）主演的ViuTV劇集《野人老師》昨晚（6/10）一集上演動人一幕，故事講述黃啟溢（飾大寶）和林信衡（飾細寶）兩個小朋友離家出走自行報讀大地小學，他們的律師母親李敏（飾張靜）便到小學接走兩人，但兩兄弟不想繼續按母親要求時時刻刻學習，所以打算「告」媽媽侵害子女人身自由，而鄭丹瑞（飾野人老師李世豪）便舉行「學校法庭」讓雙方打「官司」。

ViuTV劇他《野人老師》正於99台熱播。（海報）

雖然兩位小朋友均指自己在媽媽的密集式安排下非常辛苦，但李敏卻指自己比大細寶出更多力，他們六點起身，她便要五點起身為他們打點，為了接他們九點放學，她要在車上解決晚餐：「係，佢哋好辛苦，年中無休咁學習，但作為媽媽嘅我從來冇缺席，究竟我對佢哋係愛定係剝削，相信法官自有判斷。」而鄭丹瑞聽完李敏的肺腑之言後便指自己毛管戙，更以退為進話「天下無不是之父母」，指媽媽所指的一定沒有錯，所以判李敏「勝訴」。雖然贏了官司，但李敏在回程時想起過去種種，意識到其實自己當初只是想兒子可以健康快樂地成長，所以忍不到爆喊狂飆眼淚，令不少網民在網上直播留言區激讚：「個阿媽都幾好戲」、「演技大爆發」、「ViuTV眼淚女王」。

點擊下圖觀看相關圖片：

+ 10

現年33歲的李敏畢業於香港浸會大學視覺藝術系，入行後不久便有份在港台《DIY2K》（2012）演出，2016年她在ViuTV節目《對不起標籤你》亮相後，便開始主力在ViuTV擔任主持，作品包括旅遊節目《旅行吊靴鬼》系列和《前前線》（2018），而她在劇集《二月廿九》中的催淚演出亦大獲好評，令人印象深刻。