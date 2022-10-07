全城一叮｜港姐跳得差被伍詠薇鬧 黃瀅仴邊跳拉丁邊除衫阿BoB尖叫

今日（6日）播出的全新才藝比拼節目《全城一叮》，是傳承．狂歡 55其中一個《殘酷一叮》復刻版綜藝節目，節目由林盛斌（Bob）、馮盈盈擔 任主持，今集請到伍詠薇及蔡一傑為嘉賓評判。《全城一叮》是傳承經典真人騷節目《殘酷一叮》「娛樂盡興至上、唔啱睇就叮走」的精神發掘城中新星，但今次的參賽者均來自TVB的人，有不少新進演員前來參賽，更有不少幕後人員參賽，但第一集伍詠薇及蔡一傑已經發火。

第一集伍詠薇及蔡一傑已經發火。（《全城一叮》截圖)

《全城一叮》賽制由現場觀眾決定去或留，在2分30秒的表演時間內，只要現場有7成或以上現場觀眾撳「叮」，就要即時停止表演被淘汰。今集王嘉慧、梁允瑜及莫韻諰組成的「飛天小女警」一出場已經很沒有氣勢，跳舞又十分鬆散，2分半鐘的演出已到瀕淘汰邊緣，最後雖然成功晉級，但不獲伍詠薇及蔡一傑所欣賞。蔡一傑在他們成功晉級後已經立即發言：「我覺得三位可以去拍魷魚遊戲，因為你哋三個跳舞都好似魷魚咁，軟弱無力，我唔覺得你哋係跳舞囉！」

蔡一傑：我唔覺得你哋係跳舞囉！（《全城一叮》截圖)

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雖然伍詠薇最初有幫她們三人說項，但經蔡一傑提醒是《殘酷一叮》的變奏版後，立即認真起來。伍詠薇指莫韻諰是第一個出場：「我認得你，你第一個出場，企喺頭個位，你連企都未企穩！」莫韻諰立即指自己因為太緊張，所以才會有這個情況出現。蔡一傑繼續執著於她們三人跳舞無力量方面，更叫Bob說句公道說話，Bob立即被大爆在她們三人表演時只看制服及不停在旁邊說「幾好阿，幾好阿」、「佢隻腳幾長阿」，引得眾人十分開心。

雖然伍詠薇最初有幫她們三人說項 （《全城一叮》截圖)

相反另一隊吳兆麟及黃瀅仴表演拉丁加上小提琴元素的歌舞劇，吳兆麟雖然是拉丁舞的初學者，但表演起來有板有眼。黃瀅仴在台上除了大跳拉丁舞外還在表演的2分半鐘內換3次衣服，邊跳舞邊換衫，令人眼前一亮，其間二人還挑戰高難度的「人肉風火輪」，極盡視覺震撼。

吳兆麟及黃瀅仴都是第31期藝員訓練班學生（《全城一叮》截圖)