52歲鍾麗緹堅持做Pink Lady　被寸「跳來跳去感覺沒瘦」正面回應

52歲鍾麗緹 keep得好好。(小紅書)

52歲性感女神鍾麗緹（Christy）雖已為三女之母，但一直忠於自己，繼續活得如少女般，穿貼身衣物大跳熱舞，又不時全身穿上最愛的粉紅色，紮起孖辮跳跳紮，無懼網友批評「大媽扮少女。」面對網友質疑鍾麗緹大方回應：「跳操跳了四個月，掉秤掉的太多了。」

鍾麗緹以pink lady造型踩滑板，活力十足。（抖音截圖）

上月Christy一身螢光粉紅打扮，粉紅色背心貼身短裙、配襯同色系的太陽帽、長襪和波鞋，還紮起了孖辮大跳BlackPink新歌，惹來兩極反應，但她未受到打擊，近日以同一造型挑戰踩滑板，繼續充滿少女感。另一條教健美操的短片，Christy一樣以Pink Lady打扮示人，活力十足。

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有網友留言：「跳來跳去感覺沒瘦呀﹗」Christy回應指：「親愛的，我跳操跳了四個月，掉秤掉的太多了，但是我自己都不滿意！我要增肌，有力量～我覺得每一個人都要練蜜桃臀，我們都想要健康，我也不想穿衣服像一個竹竿一樣～來，寶貝跟我一起練起來，一起變健康，變更美！」亦有人挑機指：「太辛苦了、怎麼大年紀了還要賺錢養小狗。」暗指老公張倫碩靠太太上位，鍾麗緹亦正面回應：「誰說我辛苦啊，這運動是要健康，我祝運動我越來越年輕，活力，滿滿我不覺得辛苦，我真的很興奮。哈哈哈。」

鍾麗緹堅持做自己，活得相當正面。（抖音截圖）

經歷過2段失敗婚姻的鍾麗緹，於2015年拍攝內地綜藝節目時遇上了比自己小12年的張倫碩，兩人一拍即合，拍拖1年後就在2016年正式結婚。（鍾麗緹（Christy）@微博）