全城一叮｜21歲黃瀅仴曬拉丁舞成焦點　港大校花藝訓班後機會不絕

全新才藝比拼節目《全城一叮》首集，黃瀅仴大晒拉丁舞玩埋極速變裝，由粉紅色變紅色。

全新才藝比拼節目《全城一叮》正式播出，有28位新晉演員，還有很多在TVB或是演藝圈默默耕耘多年的潛質演藝人參賽，第一集中吳兆麟（Alan）、黃瀅仴（Verena）表演拉丁加上小提琴元素的歌舞劇，令人眼前一亮，二人均是第31期藝員訓練班畢業生，當中Verena更是港大校花﹗

《全城一叮》參賽者之一，21歲的黃瀅仴（Verena）成為焦點。

黃瀅仴（Verena）是第31期藝員訓練班畢業生，更是港大校花，IG有不少靚相。（IG：@verena.wong）

吳兆麟與黃瀅仴滲入了拉丁及小提琴元素的歌舞劇表演同樣吸睛，吳兆麟雖然初試啼聲表演拉丁，但全程有板有眼、盡顯帥氣；黃瀅仴將拉丁舞跳得淋漓盡致之餘，又大玩變裝兼大晒修長美腿。其間二人還挑戰高難度「人肉風火輪」，極盡視覺震撼。黃瀅仴在台上除了大跳拉丁舞外還在表演的2分半鐘內換3次衣服，邊跳舞邊換衫，令人眼前一亮。

黃瀅仴（Verena）自小習舞身形甚FIT。（IG：@verena.wong）

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Verena原名黃翠莹，9月剛21歲生日，仍就讀香港大學。2021年第31期藝員訓練班當時公開招募吸引近二千報名入讀，最後有15男11女獲準入讀2021年TVB藝員訓練班，Verena亦是當中一員，當時已有網民在討論區發文指：「港大孫志新女神 verena.wong 參加藝訓班。」藝訓班畢業後她正式加入TVB，成為J2ER之一主持《搵鬼去電視城》及《搵鬼同你瞓》，亦有參演《婚後事》。身高165CM的Verena能文能武，精通彈琴、拉丁舞、中國舞、古典舞及中國舞多種舞蹈，自小更甚有表演欲，是學校劇社的風頭躉。

黃瀅仴（Verena）原名黃翠莹，9月剛21歲生日，仍就讀香港大學。（IG：@verena.wong）

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