風車草《回憶的香港》重演全場爆滿　唱出香港每個有溫度的故事

由風車草劇團呈獻的音樂劇場《回憶的香港 2022》，假九展Star Hall舉行一連六場演出，首場昨晚（6/10）順利完成，獲圈中好友紛紛到場欣賞，包括：容祖兒、毛舜筠、COLLAR 成員、少爺占、梁釗峰、馮允謙、蘇麗珊等等。

音樂劇從香港開埠講起，細數每個香港人的回憶。事隔一年再度演出，特別重新編排廣告歌部份，由選歌以至排舞全都是全新演繹。期間梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧於台上演繹許志安的經曲洗腦廣告歌，梁祖堯笑謂：「(廣告歌)loop loop 下，loop到安仔（許志安）都出返嚟。」令全場爆笑。而彭秀慧亦於台上唱出姜濤主唱的廣告歌，緊接吐心聲：「我唔見咗個演員呀，我都想 loop 返佢（姜濤）出嚟」。阿祖事後指其實是綵排時巧合安仔公佈開網上音樂會，而不是他們 loop 安仔出來，自言有看日前安仔的直播，認為見返安仔是一件開心事。

音樂劇從香港開埠講起，細數每個香港人的回憶。

事隔一年再度演出，特別重新編排廣告歌部份，由選歌以至排舞全都是全新演繹。

彭秀慧表示對上一次演出也是《回憶的香港》，但這一年來自己發生很多變化，包括家庭方面，所以這年的回憶及片段特別深刻，今次再演自己也有新的感受。被問到會否考慮再下一城，另覓更大場地再演出 ，湯駿業表示要視乎公眾反應，有機會也想再做。而阿祖則謂如再開，希望找一個細場，因為感覺會較 Close 較不一樣，他續指上年入場的觀眾很多已離開香港，但基於音樂劇十分著重現場感，故實在不能辦網上直播，希望有機會能夠將音樂劇帶到外國公演。