她和她的戀愛小動作︱吳家忻林千渟造勢　ANSONBEAN爆獻熒幕初吻

Viu Original原創劇《#她和她的戀愛小動作》今日（7日）中午正式空降「黃Viu煲劇平台」！昨晚特意於銅鑼灣時代廣場舉行《#她和她的戀愛小動作》全球首映，Viu副總裁盧家傑先生、資深電影人兼劇集監製伍健雄、導演羅耀輝及黃鐦，與三位主角吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN），聯同周祉君和羅浩銘現身撐場，現場氣氛熱鬧，笑聲此起彼落！

吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）主演的Viu Original原創劇《#她和她的戀愛小動作》登陸「黃Viu」。

《#她和她的戀愛小動作》以「10個戀愛小動作」為主題，講述個性天南地北的Hayley（吳家忻飾）和Ling（林千渟飾）意外同居，卻在朝夕相對間互相影響。作為劇中的「野蠻擔當」，家忻受訪時坦誠與角色個性相似，還自爆不時「本色演出」，展示女神以外的麻甩和不修邊幅，表現令人期待！「同居密友」林千渟則視對方為自己的「戀愛導師」：「因為我飾演嘅Ling比較內向，但係又好想脫單，所以Hayley會教我追男仔！」問到家忻有何高招，她笑言女生要懂得欲擒故縱，更呼籲觀眾準時收看劇集，有助提升戀愛技能！

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劇中飾演家忻的「忠犬系男友」，ANSONBEAN形容角色專情戇直，又憶述開工首日便被兩位拍檔「嚇親」：「因為佢哋太靚，靚到我講唔到嘢！（你會怕羞？）會㗎，不過一邊拍一邊改善。」談到過往的戀愛小動作，他隨即暖男上身：「我好關心對方健康，對方月事到我會買定薑茶，同埋叫佢唔好飲凍嘢。」

大合照。

ANSONBEAN又自爆為《#她和她的戀愛小動作》送出熒幕初吻，對手家忻即時大賣關子：「欲知後事如何，請看下回分解！」不過談到正牌男友林家熙（Locker）低調現身首映，會否擔心對方看到親熱戲碼，家忻則表示「冇有怕」：「唔會叫佢唔好睇，因為大家都係演員，專業㗎嘛，而且佢要欣賞我嘅精湛演技，哈哈！」

一連10集的Viu Original原創劇《#她和她的戀愛小動作》講述同齡少女Hayley（吳家忻飾）和Ling（林千渟飾）生活同一屋簷下，一個只想和男友Jason（陳毅燊飾）分手、一個只想脫單，卻在朝夕相處見證對方愛的故事。《#她和她的戀愛小動作》10月7日起逢星期五、六中午12時在「黃Viu煲劇平台」獨家上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。