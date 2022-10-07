全城一叮︱林子超化身變裝皇后極震撼　「化妝後認唔到自己個樣」

無綫（TVB）才藝比併節目《全城一叮》招募多位新晉演員和潛質演藝人參賽，而今晚（7/10）一集便有林子超（Andy）化身變裝皇后（Drag Queen）震撼全場，而踩住高踭鞋表演跳舞的他便挑戰踢腳、擘髀及側手翻等高難度動作，十分犀利！評審之一的「伍姑娘」伍詠薇睇完之後更忍不住激讚：「你唱歌又得，你成個performance直情勾引到我死呀！我係冇睇漏你任何一個舞步，我已經愛上咗你！」

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林子超接受《香港01》訪問便直言今次表演對他而言是重大挑戰，好擔心會在舞台上跌低、拗柴：「呢個表演對我嚟講係勁大挑戰，首先係我第一次做呢類表演，高踭鞋已經係一個好大嘅學問，原本嗰對係12cm，行都行唔到，7cm喺舞台上又唔好睇，最後表演嗰對係10cm，加上今次我係做變裝皇后，所以我一定要行得好女人，我唔想好似一個男人扮女人咁，所以知道有呢個比賽之後，每日都有去Studio着高踭鞋練行路，睇下點樣可以比女人更女人。」他又透露化妝要用四小時：「化完個妝之後都認唔到自己個樣！」

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為什麼會揀以變裝皇后裝扮示人？林子超坦言是因為電視圈鮮見類似形象：「荷里活有《丹麥女孩》，港產片有《翠絲》，所以都好希望日後香港電視圈都可以有呢類角色出現，將社會上唔同人嘅故事講出嚟。（本身都好欣賞變裝皇后？）係，佢哋好勁，哋一手包辦晒服裝、髮型、化妝同埋表演內容，而今次我有服裝師幫我整衫，又有髮型師、化妝師幫忙，所以比起佢哋爭好遠。」而林子超亦指自己是受到美國真人騷《RuPaul's Secret Celebrity Drag Race》啟發：「個節目有好多美國紅星參與，佢哋會試下做變裝皇后，見到佢哋做完之後，對自己有更大了解，又或者男仔對女性有更多尊重，係一件好好嘅事情嚟。」

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