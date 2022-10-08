野人老師｜Stanley演落魄補習天王獲激讚　曾有機會成為TVB小生？

ViuTV原創劇《野人老師》由MIRROR成員邱士縉（Stanley）擔任主角，他在劇中飾演一夜間失去所有的補習天王，雖然首次擔大旗做男一，但其演技獲得不少網民讚好，更被指出是MIRROR 12位成員中的演技擔當。雖然當初Stanley在MIRROR當中未如姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）顯眼，但是近年來他活躍於多部電視劇從中累積經驗，包括《大叔的愛》、《IT狗》、《I SWIM》，令他在演藝路上嶄露頭角。

Stanley在劇中飾演落魄補習天王。（劇照）

現年32歲的Stanley入行前已經非常熱愛舞蹈，就讀香港城市大學時，已經加入城大舞蹈學會。此外，他本人亦是一位跳舞老師及舞蹈員，曾經為天王郭富城、周柏豪及林憶蓮等歌手伴舞，可以說是幕前演出豐富。而熱愛表演的Stanley希望投身演藝行業成為演員，於是希望透過選秀入行，於是他報名參加ViuTV首次舉辦的選秀節目《全民造星》，就這樣他成為十強的參賽者之一，不過Stanley曾經接受傳媒訪問時透露，原先是希望透過參加由無綫（TVB）舉辦的《香港先生競選》而入行，可惜當時比賽已經停辦多年，在誤打誤撞的情況下，Stanley與另位11個成員組成男團MIRROR出道。

Stanley現時的實力獲得認證！（IG/@stanleysc_）

不過初出道的Stanley星途並非一帆風順，他曾經在接受訪問時表示，在剛出道出席活動時要向人們派發卡片，不過人群馬上避開他，令他感到尷尬。不過經過多年的發展相信Stanley現時再向人群派發卡片，必定被粉絲包圍！

野人老師︱Stanley@MIRROR首度擔正演自負補習天王 網民反應兩極