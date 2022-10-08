看見家書｜霍啟剛望兒子推廣國家體育　欣慰遺傳母親運動員精神

為慶祝香港回歸祖國25周年，香港各界婦女聯合協進會特別呈獻、信德集團全力支持，無綫電視製作特備節目《看見家書》。第二集於今晚（10月8日）10點半翡翠台播出，並邀請到香港婦協創會主席暨永遠名譽主席林貝聿嘉、溢達集團董事長楊敏德及全國政協委員、立法會議員、香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長、霍英東集團副總裁霍啟剛。

《看見家書》第二集由霍啟剛擔任嘉賓。

《看見家書》緣起於香港婦協收到25封來自各階層人仕的家書，憶述各自在回歸路上的經歷，對未來的願景。上星期節目播出後反應熱烈，家書內容真摯感人，亦展現寫信人對家國的情懷。今晚播出的第二集，重量級嘉賓陸續登場。霍啟剛作為全國政協委員、香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長及霍英東集團副總裁，去年底獲選為立法會議員。霍啟剛公務雖然繁重，但他同太太郭晶晶沒有忽視跟子女的溝通，認同親子關係的重要。他借《香港家書》寫信給10年後的囝囝中曦，分享家族推動體育運動的理念，傳承愛國精神。

霍啟剛借《香港家書》寫信給10年後的囝囝中曦，分享家族推動體育運動的理念，傳承愛國精神。

霍啟剛對兒子遺傳母親運動員精神感欣慰。

霍啟剛有着一股親和力，相信乃是霍家祖孫三代對社會及國家，特別是對體育項目無私的奉獻。他寫信給兒子中曦，就是希望他可以秉持家族這份優良傳統。信中霍啟剛講出身為人父的兩難︰「今年係香港回歸25周年，爸爸嘅事業上踏上咗新征程，年初上任立法會議員後，雖然少咗時間陪你，但好感恩你都明白爸爸所做嘅一切，係希望你哋下一代有個更好嘅環境。」

霍啟剛希望兒子能繼承家族理念，參與香港體育發展。

他提到自己小時候沒想過，會如今日般參加不同社會公職，這要拜爺爺及父親的耳濡目染，霍啟剛話︰「成日聽到你太爺（霍英東）同爺爺（霍震霆）講起體育，希望為祖國出力，用體育運動令世界認識中國。記得太爺喺七十年代左右，已經好努力咁為國家奔走，希望令新中國喺國際體壇恢復合法席位。」事實上他們一直為中國能夠舉辦奧運會，在國際間進行游說，終於2001年成功申辦，霍震霆更成為香港首名國際奧委會委員。

霍英東。

霍英東熱愛運動。

霍震霆成為香港首名國際奧委會委員。

信中又提到中曦3歲時的往事︰「唔知你仲記唔記得，你喺3歲嗰陣，我哋一齊去參加3公里嘅慈善馬拉松比賽，我一直好擔心你應付唔到，估唔到你一直無停落來，努力向前，直達終點。見到你有呢一份好似媽媽咁嘅運動員精神，我真係好開心。希望喺未來，你見到我哋幾代都為國家、為香港嘅體育發展貢獻，你都會將呢分心意傳承落去。」另外，主持顧紀筠早前到香港故宮文化博物館為《看見家書》拍攝時，在「感謝牆」上喜見自己的芳名非常開心，即時要求助手拍照留念。