向太拍片公開台北過億豪宅奢華內景　搭私人飛機返內地盡顯身價

向華強兒子向佐與台灣女星郭碧婷在2019年結婚，兩人育有大女「小奶黃」及細仔「龍眼」，早前「小奶黃」兩歲生日，適逢「龍眼」出世滿百日，向華強同向太（陳嵐）專程飛到台灣為孫女同孫仔慶祝，一家人幸福美滿。慶祝Party結束後，向太離開台灣，更拍片記錄全程，日前她在社交平台上載了一段影片，並寫道：「這樣的日常生活碎片大家喜歡嘛？」



向華強同向太（陳嵐）專程飛到台灣為孫女同孫仔慶祝。（微博@向太Tiffany陳嵐）

片中向太一邊收拾行李，一邊拍下家中的環境，可見大屋裝修奢華，客廳同飯廳空間闊落，玻璃櫃內擺了不少擺設、古董等，相信價值不菲，而從落地窗向外望就見到台北101，視野極佳。據知向太的豪宅位於台北信義區，低密度設計30層只有43戶，私隱度十足，價值1.6億港元，雖然曾有傳大屋是向太作為生B禮物送給新抱郭碧婷的，但其實業主名是向華強名下香港公司「中國星投資有限公司」。

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向太搭私人飛機飛往內地。（影片截圖）

除了公開台北豪宅內景之外，向太更搭乘私人飛機，在專人服務下飛往內地，最後入住高級飯店，有網民表示沒想到向太原來還擁有私人飛機，其實向太早在去年年中就曾自爆購入一架新飛機，更表示希望接載台灣的朋友到內地接種疫苗，之後她又發文稱希望自己的飛機可獲批飛入內地，一家人早日團聚，網民紛紛留言感嘆向太的「日常生活」相當奢華：「炫富以一人之力，把所有的博主比下去」、「跪求向太多拍拍紙醉金迷的生活碎片，讓我感受感受」、「極致奢靡啊，頂流指日可待」！

向太早在去年年中就曾自爆購入一架新飛機。（微博截圖）

之後她又發文稱希望自己的飛機可獲批飛入內地。（微博截圖）