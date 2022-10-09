呂爵安近兩個月停止更新IG　為《膠戰SSP》上水吸引過千粉絲留言

MIRROR演唱會發生的嚴重事故已經發生近兩個月，意外發生過後，ViuTV立即將MIRROR所有團員的工作暫停，有指12子將會在10月復工。在這兩個月，12子甚少更新自己的社交網站。近日12子們才開始漸漸活躍於社交網站，他們開始在IG發布限時動態試水溫。

Edan最近開始更新IG。（IG：edanlui）

ViuTv的絲藝節目《膠戰SSP》原定安排於2022年8月6日推出，但因同年7月28日MIRROR演唱會發生事故的關係，MakerVille宣佈全體MIRROR成員需要暫停工作及宣傳，並停播MIRROR成員相關的節目直至同年9月底，最終《膠戰SSP》於2022年10月8日播放。

曾延期播出的《膠戰SSP》決定10月8日播出。

演唱會事故後，MIRROR停工了兩個月，踏入十月他們在社交網站開始逐漸更新動態，呂爵安（Edan）主持的《膠戰SSP》昨天（8日）播出，Edan在IG只是簡單發布了一個Post，對上一次出Post已經是8月的時候。這個Post是《膠戰SSP》一眾主持的合照，Edan這個Post也沒說什麼，只是用了兩個emoji ，一個是一家人，一個是心心。對於Edan更新IG，不少粉絲期待已久，同時吸引過千粉絲留言表示想念他。