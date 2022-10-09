美麗戰場｜監製爆劇組秘密最偏心呢位女星　陳瀅因一原因獲厚待

由葉念琛編劇、導演及監製的無綫劇集《美麗戰場》近日正在熱播中，昨日TVB的官方抖音號就上載了一條名為「《美麗戰場》監製大爆劇組秘密」的短片，片中有葉念琛以及劉佩玥、陳瀅與陳曉華三位劇中女主角齊齊接受訪問。當問到「你哋覺得監製最偏心邊一個演員？」劉佩玥就指住陳瀅，就連陳瀅亦雙手指向自己說：「因為我成日一肚餓，導演就會買嘢畀我食。」陳曉華即附和說：「同埋有齋啡。」對此陳瀅解釋說：「因為導演嫌我塊面腫，口腫面腫咁返到工，導演就話我『做咩咁肥嘅你個樣？』咁就每日都有杯齋啡喺度畀我囉。」

(左起 ) 劉佩玥、陳瀅、葉念琛以及陳曉華齊齊接受訪問。(抖音截圖)

葉念琛亦承認有特別為陳瀅準備齋啡：「係呀，我導演單寫埋架，陳瀅要齋啡呀，因為肥。(導演親自去買？) 梗係唔會，你估我好得閒呀，真係，好多嘢做架。(你臉紅喎導演？) 有打燈啫，你覺得我咁嘅地位同埋咁嘅輩份，會咁容易臉紅咩？咁小事都臉紅？」即時激動澄清。

另外陳曉華就獲一致選為劇組最「哩啡」演員，經常不見東西，要靠其他同事幫她找尋，陳瀅亦日日找不到手機。葉念琛被指戀愛經驗最豐富，不過他否認。他又爆方力申是最常NG的演員：「方力申主要係對住陳瀅就會NG，唔知點解，即係接吻戲都NG嘅，好尷尬囉，佢又唔係未鍚過......其他人，咁但係唔知點解，好初戀男朋友咁架佢啲感覺，對住陳瀅。」他又指方力申煞科那場戲錫陳瀅好大力，笑言：「佢知道煞科無得再鍚架喇，即係嗰啲臨尾一日食飽啲先上路嗰啲。」