鄭秀文宣佈紅館個唱入紙成功7月開騷：全個腦都係諗演唱會嘅嘢

昨日（8 日）有品牌邀請了大使鄭秀文 (Sammi) 為大型嘉年華出席啟動儀式，為活動打響頭炮，Sammi 在台上分享她的生活方式，與大眾分享如何成為真正的「BetterMe」，她說：「Better me 就是要有健康身心，關注自己精神健康及平時生活作息，同埋一定要有 me time 自己時間，給自己獨處。」

除此之外，Sammi 並在台上開心宣佈成功申請明年 7 月紅館檔期舉行個唱，但場數未知。她開心說：「依家全個腦都係諗演唱會嘅嘢。（點樣減壓？）都係要持續運動，飲食健康，一定要有 me time，無論幾忙都要對自己好，依家仲幫手做埋暫託貓咪，與動物相處，都係好好 me time 嘅一種。」

鄭秀文宣佈紅館個唱入紙成功7月開騷。

Sammi 又表示自從 2019 年開過個唱後，已有 4 年沒開演唱會，知道申請演出場地非常艱難，所以她很珍惜，雖然還未知開幾多場，成功申請開演唱會，已經好感動了！

日前她在IG曬出於巴黎時裝周的集錦片段，並配上歌曲《螢》，配文感慨道：「這幾年無論疫情和世界再紛亂不定，Mi堅持默默繼續做好廣東歌，這信念一直沒有動搖。但願我仍能像一隻細小的螢火蟲，謹守好自己的崗位，默默耕耘努力發著一點光，繼續為廣東歌盡綿力。#我跟廣東歌的深厚感情#謝謝廣東歌帶給我的 #三十年堅守着對廣東歌的愛 #會繼續跟不同的新晉音樂人合作。」