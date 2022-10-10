Chill Club｜陳曉東超肉緊演繹三首代表作　網民：把聲係童年回憶

現年47歲的陳曉東近年將工作重心轉移內地，日前他返港推出全新廣東歌《這種年紀》並亮相昨晚（9日）的ViuTV音樂節目《Chill Club》，除了令不少網民大呼童年回憶返晒嚟，就連同場嘉賓張蔓莎和Kayan9896（吳家忻）都不例外。



陳曉東亮相昨晚（9日）的ViuTV音樂節目《Chill Club》。（ViuTV截圖）

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陳曉東在節目中除了現場演繹《一萬年》和《水瓶座》兩首經典代表作之外，更與張蔓莎和Kayan9896一同唱出《百分百感覺》的主題曲《劃火柴》，陳曉東接受主持駱振偉訪問時表示很久沒有唱這些歌曲感覺很新鮮，希望大家聽完會勾起集體回憶，Kayan9896坦言親身見到陳曉東，就正如「見到個經典咁樣」，而張蔓莎則表示自己很喜歡《百分百感覺》這部劇，一直有種很想見呢部劇的人的感覺，如今能夠與陳曉東一同唱出主題曲感到很榮幸。

陳曉東與張蔓莎和Kayan9896一同唱出《百分百感覺》的主題曲《劃火柴》（ViuTV截圖）

觀眾表示回憶湧現！（ViuTV截圖）

久久未有現身香港電視台的陳曉東再出山唱歌，雖然令不少觀眾回憶湧現，不過卻有不少人表示認不出他，外表與之前變了太多：「以前覺得佢好靚仔，但家陣個樣真係」、「把聲係童年回憶呀」、「唔同晒」、「把聲好熟，但係個樣唔認得」。亦有不少留言表示現時的陳曉東與余迪偉有幾分相似，似足兩兄弟。

陳曉東近年經常被指走樣。（ViuTV截圖）