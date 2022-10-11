梁朝偉有望參演《魷魚遊戲2》？　盤點六位拍過韓劇的香港演員

NETFLIX韓劇《魷魚遊戲》去年播出時人氣席捲全球，早前導演宣布將開拍第二季，雖然現時仍處於籌備階段，但部分出演名單已經流出，未開拍已經引起外界關注。早前梁朝偉到韓國出席釜山國際電影節，事後與《魷魚遊戲》的導演黃東赫食飯見面，因劉嘉玲一句充滿玄機的說話「Ready for《 Squid Game?》Let's play Squid game!」，而令不少網民猜測偉仔可能會參與第二季的拍攝。



劉嘉玲貼出與梁朝偉及《魷魚遊戲》導演黃東赫合照，寫上「Let's play Squid game! 」。（IG：@carinalau1208）

《魷魚遊戲》去年播出後風靡全球。（劇集海報）

到底偉仔會否衝出香港參與韓劇的拍攝，現時仍然言之尚早，但在他落實參與之前，已經有多位香港演員曾經有份拍韓劇，當中包括曾志偉、肥媽、狄龍、何超儀，以及兩位綠葉梁健平和區軒瑋。

梁健平於2014年在《命中註定我愛你》中，客串飾演一名澳門頂級度假村負責人，更與男主角張赫有對手戲。（網上圖片）

區軒瑋於2017年在《20世紀少男少女》中，客串飾演香港首富李嘉誠一角。（網上圖片）

先講兩位綠葉演員，梁健平於2014年在由張赫和張娜拉主演的MBC劇集《命中註定我愛你》中，客串飾演一名澳門頂級度假村負責人，更與男主角張赫有對手戲，威出香港。另外，區軒瑋於2017年於MBC劇集《20世紀少男少女》中，客串飾演香港首富李嘉誠一角，成功引起觀眾的注意。

曾志偉主演電影《無間道》後於韓國人氣急升，因此於2005年被SBS電視台邀請客串劇集《香港特急》。（YONHAPNEWS）

《香港特急》由車仁杓、曹在顯和宋玧妸主演。（劇照）

不過，要講到元組級的代表，不得不提「獎門人」曾志偉。他當年因為主演電影《無間道》在韓國大受歡迎，於2005年被SBS電視台邀請客串劇集《香港特急》，並在劇中飾演「王社長」，與男主角車仁杓有不少交手場面。2010年，本來他有望在Rain主演的《逃亡者Plan.B》中客串飾演賭場大亨「General魏」的角色，不過最終因檔期問題無緣出演，最終該角色由狄龍頂上，而客串該劇亦有何超儀，在劇中飾演「華億」。

狄龍於2010年在Rain主演的《逃亡者Plan.B》中客串飾演賭場大亨「General魏」的角色。（網上圖片）

客串該劇亦有何超儀，在劇中飾演「華億」。（網上圖片）

人稱「肥媽」的Maria Cordero在2014年在權相佑和崔智友主演的SBS劇集《誘惑》中，客串酒吧歌手「Tina」一角，雖然未有與男女主角權相佑和崔智友有對手戲，但卻有一場令導演都拍手叫好的喊戲。她接受《香港01》訪問時透露，其實不知道當年為何會找自己客串，但該次經驗亦令她大開眼界，而且片酬的數目亦相當可觀：「韓國人拍劇畀晒稿你，要你跟足稿講，但我哋香港拍劇，明白你講乜就可以，有少少改變都可以，但佢哋一定要跟到足。」她在劇中對住男二李廷鎮有場對手戲，更不自覺更多喊，原來這是肥媽自己的即興演出：「佢淨係畀劇本我，但講到嗰度有感情嘛，我喊到出嚟導演就話好囉，個導演好鍾意。」

肥媽2014年在《誘惑》中，客串酒吧歌手「Tina」一角。（《誘惑》影片截圖）

肥媽全英文演出。（《誘惑》影片截圖）

肥媽被導演大讚好戲。（《誘惑》影片截圖）

肥媽聽聞梁朝偉有機會在《魷魚遊戲》第二季參與演出，即拍手叫好：「向外發展非常好！佢（偉仔）同咩人拍劇都得啦，佢係影帝嚟嘛！真係好為偉仔開心，希望我哋香港藝人可以多啲交流啦，唔係淨係喺美國，同韓國、泰國、台灣、大陸等等都可以有嘢拍！」