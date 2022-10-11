56歲陳雅倫不減當年性感火辣　與林國斌相識30載每年生日都見面

56歲的陳雅倫已經淡出香港市場，往內地發展，不過近年都有回港參加綜藝節目，例如2019年的《流行經典50年》。現時觀眾想得知她的最新動向，唯有看她的抖音，因為她經常在抖音與粉絲互動，更會post出自己的靚相，看下去根本跟少女無異。

陳雅倫點睇都唔似56歲。（抖音截圖）

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早前她在抖音post出自己與「斷水流大師兄」林國斌的合照，原來兩人的友情已超過三十多年，她感激林國斌一直在她身邊的支持和陪伴，更指他每逢自己生日都會出現為自己慶祝，是一對前世今生的好兄弟。

陳雅倫長文講與林國斌的友誼。（抖音截圖）

【陳雅倫與吳彥祖表哥Martin的一段情】

當年參加新秀歌唱比賽後入行的陳雅倫，曾拍過不少戲劇作品，但一直都未能大紅大紫，直至90年代港產情色片盛行之際，全裸拍攝三級片《危情》，令她一舉成名，之後她還憑着在電影中的大膽演出而奠定性感女神的地位，更有「鍾楚紅接班人」之稱。陳雅倫曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚，但之後男方被爆出與前女友育有一個仔，更臨時反悔，戀情因而宣告終結。

Ellen曾在2017年宣布與吳彥祖表哥Martin訂婚。（微博@陳雅倫ellen）

【陳雅倫內地登台疑被「鹹豬手」仍臨危不亂】

今年年初她獲邀到杭州為一個晚宴擔任嘉賓，身穿黑色低胸長裙的她，保養得相當不錯，陳雅倫在台上一邊唱歌，一邊派自己的海報，引來在場男士瘋搶！陳雅倫在微博分享了當日的盛況，更指現場氣氛非常熱烈：「當日場面非常熱鬧，現場粉絲們超級熱情，令全程氣氛澎湃，場面接近失控，全場都在極興奮的狀態下，歡呼聲歡笑聲不斷！」從當日的照片及短片所見，在場男士不斷湧到台上，紛紛伸手希望拿到海報，場面幾近瘋狂！

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陳雅倫一落台即被大批男士圍着，而在其中一張相中所見，一名中年男士的手在Ellen的胸前位置，惹來「鹹豬手」嫌疑，但陳雅倫仍臨危不亂，全程面帶笑容，有網民留言道：「感覺有男的偷摸你」，不過陳雅倫就回覆：「沒有沒有」，她更指「當保安都不能維持秩序的時候，他們竟自發性地手挽手造成人牆在台邊保護我，讓我非常感動。」似乎是為這位男士澄清。