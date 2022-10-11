美麗戰場｜bob攬女登場　劉佩玥串嘴樣勁搶戲

《美麗戰場》嚟到第六集終於有新角色登場啦。今次飾演富豪「徐富貴」的阿Bob （林盛斌）攬女登場！而今集講述劉佩玥任職狗仔隊要偷拍阿Bob，出場短短幾分鐘已經令人深刻，事關他起飛腳踢人個吓綜藝感十足，睇到令人有點想笑。而他的戲份亦會越來越多，將會同劉佩玥組成cp擦出愛火花，有興趣的觀眾可以繼續觀看下去。

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今集另一重頭戲就落在劉佩玥身上，她任職雜誌狗仔隊工作時不慎扭傷腳，前去陳曉華家人開的跌打舖醫治，期間得悉陳曉華為男友離家成個星期，又貼錢養男友，整個人變了樣似的。劉佩玥聽後為好友這樣的舉動大感失望，於是特意找陳曉華勸喻她不要再和賤男一齊。怎料被陳曉華反攻轉頭，話佢因為得不到丁子朗而有心詆毁他，面對好友的不信任，劉佩玥即傷心得轉身離開，姊妹二人落得反面收場。

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另外今集內容有新突破，終於唔喺淨喺一味回憶。中間穿插返現代世界，陳瀅與劉佩玥在電視台相遇，二人說話期間句句有骨，劉佩玥亦從當初的小妹妹榮升到珠寶公司高層，對撼陳瀅時神情兇嫌，之後外出食煙又擺出一副高姿態，完全搣甩舊時稚氣的容貌，認真不錯！

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