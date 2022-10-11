美麗戰場｜丁子朗首做渣男　認自己唔係完美情人︰不斷幫自己改善

無綫55周年台慶劇《美麗戰場》踏入第二個星期，上周彈出了被封為「世紀賤精」的鍾家琪（蔣家旻 飾）。今周讓人期待的便是「渣男」程裕進（丁子朗 飾）接力發功，已露出狐狸尾巴的裕進，背著女友小美（陳曉華 飾）追求靜兒（劉佩玥 飾）並加以誣衊，令好姊妹反目。本周裕進再下一城，玩弄小美感情兼食軟飯，昨晚裕進以追夢為由再向小美苛索七至八萬港元，當小美為難地表示：「我戶口真係唔夠錢」，裕進竟理所當然謂：「夠㗎！張咭都未碌爆！」令觀眾大呼「真軟飯王」。

被封「世紀賤精」。

首次飾演渣男的丁子朗認有留意網上有不少人責罵他，他承認做渣男角色確實有點困難：「我未做過咁嘅角色，通常我啲角色都係比較正面，所以要諗辦法拿捏番個位。」劇中其中一句對白：「我咁靚仔，唔係唔溝女呀嘛。」讓丁子朗笑言非常難忘，並謂收到劇本時很掙扎：「我會諗係咪真係要講，但導演話一定要。」

談到現實中，丁子朗給人感覺是陽光男孩，令女孩有放心的感覺，不過他並不認為自己是一名完美情人：「每次拍劇都令我學識，原來咁樣做會令對方唔開心，然後不斷儲經驗幫自己改善。」

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