姊妹們的國際市場｜何洛瑤認唔到法國總統　被批蠢：到底有幾無知

ViuTV真人騷節目《姊妹們的國際市場》由黃正宜（阿正）及余德丞（Dickson）擔任主持，當中邀請到李昭南（Mishy）、陳海寧（Isabella）、何洛瑤（Sica）、王嘉盈（Kaying）及馬曉晴（Maisy）為嘉賓，在節目中她們會與另外五位男嘉賓配對，看看能否擦出愛的火花。

男嘉賓戴上法國總統馬克龍的面具。（節目截圖）

節目中每一位男嘉賓也來自不同國家，包括法國、日本、泰國，因此在他們出場時會戴上當地出名的人物面具，而中法混血兒杜國樑（Alex）出場時，就佩戴上法國總統馬克龍的面具，並用流利的法文自我介紹，隨後Dickson就問：「大家好似唔期待佢除面具。」

這時，Sica突然講：「所以（面具）呢個唔係佢個樣？」有趣的發言令嘉賓及主持捧腹大笑，阿正回覆：「你覺得面具嘅作用係咩，就係唔俾你睇到真面目。」而Alex笑指會因為Sica這個問題扣減形象分。

Sica發言搞笑！（節目截圖）

不過唔單止男嘉賓，就連觀眾都因為Sica這個問題，對她「形象減分」，表示Sica無知：「我都想大叫OMG，究竟幾無知先可以認唔到馬克龍，唔好話港女蠢啦，我諗無分性別都有呢啲人。」

而Sica見狀馬上回應兼道歉：「想回應一下！唔係病嚟，但我真係好多外國人都唔知點解好難分辨到外貌，有少少面盲，我都唔鍾意咁樣，但控制唔到。我本身知道 Macron 㗎，法國總統呀嘛，但我嗰下真係認唔到，好想澄清一下，但一開始認唔到令你不適真係好對唔住！」不過，亦有網民為Sica平反，表示：「主席（Sica）太緊張啫。佢一開始就預設左個面具係戴個人個樣」、「犀利喎，一唔認得人就講到要斬首示眾咁」。

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