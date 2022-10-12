鄭伊健回憶拍古裝劇唔肯黐頭套　被前輩教訓：頭套黐到馬騮咁

由新晉導演應智贇首次自編自導，鄭伊健、周家怡率領李靖筠、陳海寧（Dee姐）、鍾雪瑩、雲浩影（Cloud）、黃淑蔓（Feanna）等演出的《深宵閃避球》在上周首映，伊健日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問時，大談拍攝趣事，今次同一眾年青演員合作，身為前輩的他完全冇架子：「而家好多時大家都講到就係上一代同新一代溝通唔到，我覺得呢個好大嘅挑戰，但係難得佢搵你幫手喎，首先呢步已經係成功咗一半喇，然之後你入去原來有咁多新嘅人，咁你要諗吓點樣令大家打成一團，因為個故仔就係需要呢樣嘢，我哋唔可以用一啲『我教你呀』，千祈唔好講呢個字，應該『大家試吓做一件事呀不如』。我覺得好好玩㗎，如果溝通得到，大家有個信任，跟住我哋就可以溝通得愈嚟愈好喇。」



鄭伊健、周家怡率領李靖筠、陳海寧（Dee姐）、鍾雪瑩、雲浩影（Cloud）、黃淑蔓（Feanna）等演出的《深宵閃避球》在上周首映。（電影海報）

伊健日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問。（IG@do_do_cheng）

伊健直言現時導演與演員之間的合作模式與當年相比很不同，他亦十分願意聽導演的意見：「你代表嗰個年代咋嘛，唔代表而家要嘅嘢，其實每個年代要嘅嘢唔一樣，我好想知道你哋想要乜嘢。」他更笑言自己從不會因為驚前輩教訓而隨波逐流：「我入行嘅時候，『係囉，點解一定要係跟你嘅呢？點解一定要係咁樣就係啱嘅呢？』（但後尾你都跟咗㗎，係咪呀？）我冇！（你咁反叛㗎？你真係古惑仔喎！講唔講得㗎？唔好開名呀，我好想知呀！）」

曾是TVB當家小生的鄭伊健，參演過不少劇集，當中亦不乏古裝劇。（影片截圖）

曾是TVB當家小生的鄭伊健，參演過不少劇集，當中亦不乏古裝劇，但原來他當年曾提出異議：「譬如以前喺電視台拍古裝，要黐頭套㗎嘛，嗰啲人就將你黐到有咁高得咁高，你知唔知黐得多會光頭㗎，咁我就有咁低黐咁低囉。跟住個前輩走埋嚟，『你過嚟，你係主角嚟㗎，妝你又唔化，頭套又黐到馬騮咁，你改吓啦！你啲機會咩咩咩』佢有鬧嘅，跟住我就坐埋一邊就諗囉。（你覺得有冇道理呢佢講得？）係有啲道理嘅，但係因為我之前有爭取過，我話『點解古裝一定要戴頭套呢？點解唔可以用自己嘅頭髮呢？真實啲呢？』啲人就覺得……即係當你耳邊風。『點解啲廠景一定要系廠景呢？可唔可以外景呢？』譬如我做兒童節目都試過去臨記室睇劇本，夠靜呀嘛，都被人剝喎。（點解呢？）『你去臨記室睇劇本，你不如去做臨記啦』，睇劇本就要做臨記㗎喇？我覺得點解會咁嘅？我唔係好鍾意呢啲嘢，所以我一定唔會做呢啲嘢。」所以伊健絕不會擺前輩的架子，而是同年青一輩打成一片！

伊健絕不會擺前輩的架子！（劇照）