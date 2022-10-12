張栢芝節目中再提及前夫　與謝霆鋒相戀到離婚只是5年內的事

張栢芝在內地綜藝節目《讓生活好看》談到兒子，對於兒子若進娛樂圈的想法，她大方回答：「我完全不會抗拒！」。後來張栢芝又說：「如果我兒子真的很想要去做娛樂圈，比我或者是比他爸爸更好的話，我會百分之百支持他。」而她以「他爸爸」來稱呼前夫謝霆鋒也意外成了焦點，被認為很得體。

張栢芝與三個仔仔。(微博圖片)

張栢芝更在節目中提到與謝霆鋒相戀經過，由二人相識到相戀及結婚到兩個兒子出世，再到二人離婚只是五年時間。張栢芝與謝霆鋒於2006年拍攝電視劇《詠春》時撻著，同年9月便向大家公布婚訊，二人於菲律賓帕馬利坎島結婚，結婚時謝霆鋒更瞞著父母謝賢及狄波拉。而二人婚後第二年便誕下大仔謝振軒（Lucas），豈料2008年張栢芝便捲入陳冠希的「淫照風波」，形象一落千丈，當時丈夫謝霆鋒力撐張栢芝，對於事件更「封口」不提。事隔兩年後，張栢芝誕下二仔謝振南（Quintus），可惜二人婚姻於Quintus出生後翌年便走向盡頭，因2011年張栢芝被爆出於台北返港時於飛機上撞見陳冠希，並且於機艙內破冰「世紀合照」，而謝霆鋒得知後二人感情便到了盡頭，最終離婚收場，Lucas及Quintus一直跟隨張栢芝生活，他們由相戀到離婚只是短短五年，不勝晞噓。