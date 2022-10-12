林子祥生日前捧場睇譚偉權音樂劇　舉家賀壽慶祝踏入75歲

藝人譚偉權（Gary）近來舉行音樂劇《我們的青春日誌》獲許多圈中好友捧場，例如汪明荃、林子祥（Lam）、葉蒨文（Sally）等等。Gary見好友特意前來撐場感到非常高興，在社交平台道謝說：「兩位兒時偶像巨星來看我們的演出，完騷後導演還帶他們來和大家拍照留念，最開心係當我和他們合照時，Lam和Sally分別都讚賞我的演出，仲話我把聲靚同係全場最響亮嗰個，多謝你哋欣賞，我會為夢想繼續努力。」

good show!!! (譚偉權fb)

除咗譚偉權開心開show外，今日亦是阿Lam 75歲生日，大會亦同時公布，因疫情延期多次的《林子祥開心演唱會》，定實於今年聖誕12月26日，於亞洲國際博覽館Arena舉行一場。其實這場演唱會一早已經爆滿，不少歌迷是手持門票等到今年。但因為疫情轉好，政府的防疫政策再放寬，所以奇蹟出現非常少量門票，可於10月20日Cityline公開發售。

可於10月20日 cityline公開發售。

對上一次阿Lam開演唱會已經係2019年的事，相隔四年，今次《林子祥開心演唱會》，講明只唱經典歌，阿Lam咁多經典歌，點唱得晒？得一場咁少，問大會點解，大會主辦回答，「真係只得一場。請大家好好珍惜，阿Lam送畀大家的聖誕禮物，好好記住這個Boxing Day。」

LAM哥生日快樂。

在社交媒體上，就見阿Lam呢幾日開始跟朋友，歌迷，家人排隊咁開心慶生日。非常開心已經食左四五個蛋糕 ，而阿Lam亦有大方分享他與莎莉、林德信及家人一起慶生的照片，並寫上「happy upgrade 7.5」！

好熱鬧!!!

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