廖子妤透露已兩年沒再驚恐症發作　向鄭秀文取經靠做運動抒發情緒

廖子妤（Fish）今日（12日）出席時裝品牌活動，模特兒出身的她表示以前因工作接觸不少時尚知識，自己平時私底下也非常喜歡襯衫，但隨着年紀的增長，喜愛的打扮風格亦有所改變，例如以前喜歡衣服本來的款式，現時則比較注重質地和舒適度，不過原來女性打扮又得、中性打扮又得的Fish，最喜歡穿的竟然是校服？



廖子妤現時比較注重衣服的質地和舒適度。（葉志明 攝）

Fish笑言自己確實有「制服癖」，特別鍾情於學生的制服：「離開校園後反而鍾意，以前喺學校嘅時候鍾意着自己衫，而家冇得着，有得着下就好。校服係可以減齡㗎，如果仲有機會拍校園片嘅話我都好想試，但我應該都演唔到，要演老師喇。」

廖子妤早前與好友余香凝一同穿校服扮青春。（IG：@fish331）

早前Fish在ViuTV節目《你是我的後援會》中透露，自己曾經有段時間有驚恐症，不懂得如何面對傳媒，更試過因為記者不找自己做訪問而在廁所嚎哭，她坦言其實現在已經好了很多：「其實未完全康復，以前可能會食藥或者一啲方法好急住想要好返，但而家就搵方法同佢（驚恐症）相處，我都差唔多兩年冇再發作過。」Fish表示自己為人比較內斂，有事情都會收收埋埋不容易透露給朋友或家人知，她說：「我好怕麻煩，講嘢又一舊舊，我講嘅過程都唔知自己講緊乜，不如慳番啲力做其他嘢啦，其實我有個壞習慣，有時我post下Facebook，但係又唔講晒，令我屋企人好擔心，所以我都盡量擺喺個心度。」

廖子妤坦言現時已經兩年沒有驚恐症發作。（葉志明 攝）

Fish坦言以前完全不懂抒發自己的壓力，只懂躲在床舖一直哭，現時開始懂得如何找尋快樂：「可能食吓嘢、做吓運動，或者同吓貓玩，盡量分散自己嘅注意力唔好糾結喺一個問題上面。」Fish表示自己視Sammi鄭秀文為目標，希望可以學會像她一樣積極充滿正能量：「點解佢日日都咁開心？我曾經試過膽粗粗私底下dm佢，我問佢係唔係日日都做運動、問佢做運動嘅習慣，佢都好好有回覆我，話我知開工之前都會簡單做吓運動，每日都會保持呢個習慣，所以某程度上，我其實有好多嘅運動習慣其實都係因為Sammi。」

（左起）楊文蔚、廖子妤、鄭秀文及蔡思韵今日（12日）出席時裝品牌活動。（葉志明 攝）

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