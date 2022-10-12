GD@BIGBANG與18歲張員瑛驚傳緋聞　疑穿情侶裝參加巴黎時裝周？

GD@BIGBANG與BLACKPINK Jennie的戀情疑告一段落後，近日竟與人氣新人女團IVE中的張員瑛傳出緋聞。由於兩人年齡相差16年，出道時期相差甚遠，因此不少網民都感到十分驚訝。



近日韓國網絡上出現有關GD與張員瑛傳出緋聞的聲音，有網民指早前張員瑛飛到巴黎出席品牌Miu Miu活動時，穿上了已是6季前推出的衣服，與同一時間GD於巴黎出席CHANEL活動時身穿的款式相似。由於期間只相隔兩天，因而質疑是情侶裝。此外亦提到GD曾於本月6日在IG上傳照片感謝從Miu Miu收到禮物，並寫上「可愛的」的字句，但卻被眼利的粉絲發現圖中出現了張員瑛的貼圖，因而令戀愛說甚囂塵上。

GD和張員瑛被指穿着情侶裝。（網上圖片、IG/@for_everyoung10）

Miu Miu解釋張員瑛身穿的服裝為2023年的未公開款式。（Miu Miu）

對此韓國傳媒《MK Sports》今天發長篇報道，分析GD和張員瑛的緋聞可是只屬誤會。報道中講到，Miu Miu方已解釋張員瑛出席活動時身穿的服裝為品牌2023年的未公開款式，因此並非舊款，排除了情侶裝的說法。此外傳媒也引用了粉絲的說法，表示只要在IG搜尋「Miu Miu」的話就會出現張員瑛的貼圖，表示不足以成為戀愛證據之一。

眼利網民發現GD上傳照片時，最下方出現了張員瑛的貼圖。（IG/@xxxibgdrgn）

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