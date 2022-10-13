美麗戰場劇透｜陳瀅入圈帶起高潮　葉念琛：未來十二集都冇冷場

TVB台慶劇《美麗戰場》第九集劇透



《美麗戰場》上集講到，眾街坊債主向家寶（陳瀅飾）的祖母（程可為飾）追債，祖母得悉鍾勝（杜燕歌飾）之事，未幾暈倒送院，眾債主寸步不離要家寶作交代。家明（張馳豪飾）耿耿於懷家寶發生大事，卻守口如瓶。小美（陳曉華飾）在大排檔巧遇靜兒（劉佩玥飾），靜兒翻出家寶上雜誌社拍照一事，小美聽不進耳，選擇相信裕進（丁子朗飾）。家寶一直有到豪宅區替女孩趙麗麗補習，突見趙生（麥秋成飾）另有女伴後，主動相約眾債主洽談還款事項。及後，趙太（唐詩詠飾）決意解僱家寶，只因家寶發現趙生出軌後的一個舉動……

追債追到去老人院。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》最新一集講到，趙太反過來感謝家寶，並提到一個她沒想過的賺錢方法。趙氏夫婦不為所動，賣樓亦不成功，家寶只好找家明商量，希望家明可將茶餐廳轉手後借錢給她還債，惟家明因堅持原則而拒絕。家寶徹夜難眠，戰戰兢兢地鼓起勇氣致電一言……一言隨即要家寶拍廣告，慶功時一言的助手琳琳揭露一言為家寶極為堅持，差點接律師信。家寶對賺到第一桶金感開心，此時家明卻放棄當初原則，令家寶對他更加失望。一言要家寶參選香港小姐，藉此增加知名度。

陳瀅問男友借錢。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「聽日唐詩詠就真係點醒咗陳瀅，第七、八集係靜態啲，但我可以講第九集到二十集都冇冷場，一入娛樂圈就非常明快，每集都有新人物，未來十二集殺入直路。」